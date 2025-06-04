致死率達14%的“侵襲性A羣鏈球菌”登陸韓國

隨着海外劇增的“侵襲性A羣鏈球菌”感染在韓國境內得到確認，韓國疾病管理廳開始構建監視體系。由於致死率達到14.4%，當局正在討論將其指定爲法定傳染病的方案。京畿道城南市盆唐首爾大學醫院李賢珠（音）教授研究團隊受疾病廳的委託進行了“構建國內侵襲性A羣鏈球菌監視體系”研究。研究結果顯示，2015年至2024年韓國確認的侵襲性A羣鏈球菌感染病例達383例。據統計，成人患者佔大部分，達319例（83.3%）。兒童患者達64例（16.7%）。研究團隊表示：“由於沒有（國內官方）侵襲A羣鏈球菌感染監視體系，所以很難認知患者發生及死亡事例。確認了侵襲A羣鏈球菌感染監視體系的必要性。”據研究團隊透露，被確認感染的全體患者中有14.4%（55例）死亡，11.7%（45例）經歷嚴重後遺症。41.5%（159例）患者接受手術及皮膚切開術，1.3%（5例）患者接受四肢截肢手術。A羣鏈球菌被認爲是全世界十大感染相關死亡原因之一。大部分人會出現與流感相似的輕微呼吸道症狀。不過，侵襲性A羣鏈球菌是由細菌侵入血液、肌肉、腦脊髓液等正常沒有細菌的身體部位引起的，可引起敗血症和中毒性休克綜合徵等疾病。美國、英國、加拿大等主要發達國家正在運營對相關疾病的國家層面的監視體系。疾病廳人士表示：“以研究結果爲基礎，正在討論將相關疾病反映到法定傳染病的詳細事項。”朴京民記者 mean@donga.com