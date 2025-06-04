防彈少年團和IU等明星身著素色服裝投票 避免卷入政治爭議

“各位，今天請務必參加投票。”歌手兼演員尹恩惠於3日上午在自己的照片墻上發布了壹張照片，並附上簡短文字，鼓勵粉絲們在完成第21屆總統選舉正式投票後參與投票。不過，她在發布投票“認證照片”時顯得十分謹慎。她身著素色服裝，並用表情符號遮蓋了指向投票站橫幅的手部。此舉旨在事先消除被誤解為支持特定政黨或候選人的可能性。當天，眾多名人如演藝人士等，壹如既往地積極參與投票，並在社交媒體上曬出認證照片。然而，在此次大選中，他們似乎對外在因素，如著裝和手勢等，給予了格外關註。這是因為近期女團Aespa成員劉知瑉（KARINA）上傳的照片引發的“顏色爭議”，使得人們對政治表達的敏感度提高了。演員卞貞秀也在社交媒體上發布信息鼓勵投票，稱“今天並非普通的休息日，請不要因嫌麻煩而放棄投票”。藝人郭正恩也在上午6時許公開了手背上蓋有投票印章的照片，鼓勵人們參與投票。這些信息均未包含可能被解讀為政治傾向的表達或圖片。當前氛圍下，人們也傾向於避免使用“豎大拇指”或“V字”等手指姿勢。演員朴寶英、金所泫，歌手李恩美、宣美等也於當天平靜地公布了參與投票的事實。在提前投票期間發布的帖子情況也頗為相似。防彈少年團（BTS）成員鄭號錫（J-Hope）於上月29日上傳在提前投票站前拍攝的自拍照中，身穿黑色T恤，戴著口罩和帽子。歌手IU於上月30日上傳提前投票認證照片時，身著灰色系服裝。演員金高銀僅公開了提前投票站的引導文字，演員韓藝璃則將照片處理成黑白色。演員李帝勛在電影《燒酒戰爭》座談會上擺出雙手整齊疊放、避免使用手指手勢的姿勢。近期，因在社交媒體上傳照片而陷入困境的演藝界人士不在少數。劉知瑉上月27日上傳了壹張身穿印有數字“2”的紅色夾克的照片，在因被指責支持特定候選人的批評聲浪擴大後，她公開道歉稱“今後會更加註意自己的行為”。說唱歌手Beenzino也因公開身穿紅色服裝的照片而卷入爭議。另壹方面，也有部分演藝人士特意身穿藍色或紅色服裝來表明政治立場。李浩載記者 hoho@donga.com