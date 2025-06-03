“金融安全軟件強制安裝規定反成黑客攻擊突破口”

研究結果表明，國內金融安全程序的強制安裝反而會被惡意利用在網絡攻擊上。韓國科學技術院（KAIST）電氣電子工程系金容大、尹仁洙教授聯合研究團隊2日宣布，聯合高麗大學金承柱教授團隊、成均館大學金亨植教授團隊及安全專業企業Theori共同分析韓國金融安全軟件，發現其存在設計層面的結構性缺陷與安全漏洞。研究團隊通過分析國內主要金融機構及公共機構使用的7種主流安全程序（韓國安全解決方案•KSA），共發現19個嚴重安全漏洞。主要漏洞類型包括：△鍵盤輸入竊取 △中間人攻擊（MITM）△數字證書泄露 △遠程代碼執行（RCE）△用戶識別與追蹤等。此類問題源於韓國金融安全軟件的結構性局限。原則上，網絡瀏覽器會限制外部網站訪問系統內部文件等敏感信息。但韓國金融安全軟件通過規避瀏覽器安全機制，直接執行敏感系統功能。研究團隊指出：“全球範圍內，金融及公共服務領域強制安裝此類安全程序實屬罕見政策。”研究團隊對全國400人開展的在線問卷調查顯示，97.4%受訪者曾為使用金融服務安裝過韓國安全解決方案。金容大教授表示：“安全軟件本應成為用戶的安全屏障，卻可能淪為黑客攻擊的通道。政策亟需轉型——應摒棄強制安裝非標準安全軟件的模式，轉向遵循Web標準及瀏覽器安全模型的解決方案。”張恩智記者 jej@donga.com