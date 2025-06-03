就職演說中不想聽到的話——“清算過去”



這是很久以前曾擔任司政機關高層職務的人士所說的話。據說，在總統任期初期，就針對過去政府的調查範圍和強度，向青瓦臺報告了3個方案。爲了便於區分，在調查範圍最廣的報告上標註了紅色，中間程度是黃色，在最弱的調查報告上標註了藍色。但據說，政界人士出身的核心幕僚指責說，“爲什麼要製造出這麼多總統的敵人?”採納了藍色方案。實際上，該政府在政治報復的爭論中比較自由。



提前總統選舉結束後上臺的新政府也會面臨類似的情況。不管是誰當選，都會面臨如何纔能有別於沒有人氣的上屆政府，需要選擇的瞬間。總統的就職演說很有可能是第一個關口。就任儀式不是作爲政治勢力的代表，而是作爲國家領導人接受總統權限的場合。因此，需要把因選舉活動而矛盾加深的國民團結在一起的程序，因此傳統上相比“與過去的戰爭”，更強調面向未來的國民團結。



最具代表性的就是像這次這樣提前選舉上場的文在寅政府。他在就職演說中乾脆刪除了選舉時強調的“清除積弊”。取而代之的是國民團結。但是，成立兩個月後，清除積弊成爲第一國政課題，各部門全方位司政的推進聲勢浩大。結果，未來議程被調查熱點所掩蓋，也錯失了在牽制和平衡的原則下冷靜重組調查機關的時機。圍繞“這是不是隻許州官放火不許百姓點燈”，國民再次出現分歧，延續政權也告失敗。如果按照就職演說進行，對文在寅政府的評價就會有所不同。



更應該作爲反面教材的是尹錫悅政府。民主化以後，他以歷屆最小票差當選總統，但在就職演說中卻以“太理所當然了”爲由，沒有提及國民團結。回想起來，不禁令人懷疑，檢察官出身的總統藏有露骨地調查在野黨的意圖。他同時無視了“如果對在野黨進行粗暴調查，在野黨將要求對總統家屬疑惑進行同樣強度的調查”的警告，檢察機關最終成立了針對在野黨代表的大規模調查組。結果非常慘烈。調查以失敗告終，總統反而因宣佈緊急戒嚴而自行倒臺。



政府要想有力地推進國政課題，糾正國家綱紀是必要的。但清算過去應該集中於有名分和共識的部分。例如，緊急戒嚴疑惑和尹錫悅前總統夫婦相關疑惑的調查當然可以看作是政治報復的例外。但要用不過分的強度和方法查明真相。因爲如果不按照之前說明的那樣跟着“藍色信號燈”走，可能會出現後遺症。



在通過選舉選拔領導人的制度中，沒有永遠的勝者。勝利後必然伴隨着失敗，這只是時間問題，執政黨總有一天會成爲在野黨，在野黨可能會再次成爲執政黨。緊急戒嚴以後，韓國社會面臨着政治和經濟破產的危機。在這種情況下，被罷免的前任總統與街頭勢力融爲一體，反而助長了社會矛盾。完全克服戒嚴事態的方法僅靠清算過去是有限的。總統應該首先做出讓步，包容反對勢力，成爲“全體國民的總統”。不是有句話說，“權力分享越多民主主義就越大”嗎？希望這次能出現相比本人想說的話更先說國民想聽的話的總統。

