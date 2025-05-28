“我們自信這是壹檔能夠引爆觀眾多巴胺的節目。”（Gabee）“街頭女戰士領隊們突破冒險與逆境的全程都將被完整呈現。”（Honey J）以全球對抗賽形式升級的Mnet舞蹈生存節目《街頭女戰士：世界之戰》（World of Street Woman Fighter）即將揭開面紗。27日上午在首爾江南區舉行的制作發布會上，韓國隊“BUMSUP”（成員包括Gabee、Noze、Reejung、Rihey、Lip J、Monika、Aiki、Honey J、Hyojin-Choi）成員們異口同聲表示，“這是壹檔充滿感動與敘事的節目。”《街頭女戰士：世界之戰》是2021年首播引發熱潮的《街頭女戰士》的第三季。本季有韓國、新西蘭、美國、日本、澳大利亞等5國6支隊伍參戰。除第壹季領隊集結的韓國隊“奮起”外，澳大利亞“AG SQUAD”、美國“MOTIV”、日本“大阪Ojo Gang”“RHTokyo”、新西蘭“ROYAL Family”等團隊將展開激烈角逐。總導演崔正南表示：“通過與海外舞團進行第二季生存戰後，我們確信‘有必要向韓國介紹更多國際舞團’。節目中英語、日語占比較大，韓語比重僅20%，頗具‘外語片’氛圍。”擔任評委的歌手兼JYP娛樂代表制作人朴振榮表示：“雖涉足演藝界多項工作，但舞蹈始終是我最本能的領域。能與世界頂尖舞者共聚壹堂令人興奮。”世界知名舞者Mike Song作為聯合評委稱：“這是能目睹傳奇舞者巔峰對決的特殊舞臺。”孕期加入節目的Monika雖未登臺，但承擔了團隊精神支柱角色。這位“產後50天”的舞者坦言：“起初因無法參賽感到遺憾，但隨著賽程推進，激烈程度讓我慶幸未參與競技。”《街頭女戰士》系列此前通過各類任務掀起舞蹈挑戰熱潮。崔導演透露：“第壹季《Hey Mama》、第二季《New thing》等歌曲都曾引發流行。本季也將通過任務誕生多支有望引發挑戰熱潮的曲目。”史智媛記者 4g1@donga.com