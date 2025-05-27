每逢總統選舉都會一再出現的“單一化”騷動……是時候討論決選投票了



國民力量黨總統候選人金文洙和改革新黨總統候選人李俊錫之間的單一化心理戰正在冗長地反覆。金文洙向俊錫提出“同根論”，正在展開單一化求愛，李俊錫則表示“單一化的可能性是0%”，明確表示決心走完競選。國民力量黨緊急對策委員長金龍泰表示，“如果李俊錫提議清算親尹派系，我們將進行討論”，但李俊錫斷然拒絕稱：“如果出現單一化，那只是該黨（國民力量黨）的候選人退選。”



國民力量黨一直認爲單一化的第一次時限是開始印刷選票的25日，但在過了當天後，又把提前投票的29日之前定爲最後期限，全力促進與李俊錫的單一化。相反，在最近的輿論調查中支持率超過10%的李俊錫則表示“已經燒掉了單一化的棧道（退路）”。



兩人的單一化與否會隨着事前投票的進行得出結果，但每次總統選舉時都出現這種單一化騷動，這不是正常現象。每次單一化與否都備受關注，圍繞國政課題或政策的討論或競爭經常被拋在腦後。上次總統選舉時，尹錫悅和安哲秀在最後的電視討論結束後也成功實現了單一化。



因此，有人指出，韓國現在不應該以單純代表制選出總統，而是應該實行法國等國家正在採用的決選投票制。在法國等地，在該制度下，候選人在第一輪投票中跑完全程後，由得票領先的兩人進行決選投票。這時，第三和第四名候選人自然而然地支持可以政策互助的決選候選人，從而促成選舉連帶。



也就是說，如果實行決選投票制，就可以避免像現在這樣的單一化心理戰。“如果選A，B會當選”的主張也會消失，因此可以減少死票的憂慮。另外，最終當選者可以獲得超過50%的支持率，加強民主的正當性。共同民主黨總統候選人李在明和李俊錫在選前提出了決選投票的修憲公約。不僅是剩餘的本次總統選舉期間，在總統選舉之後，也有必要在改憲討論過程中積極討論修改有關總統選舉原則的憲法第76條等。

