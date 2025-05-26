小學三年級失蹤兒童時隔36年與家人團聚

壹名小學三年級時失蹤的兒童在警方持續調查下，時隔36年終於與母親重逢。首爾警察廳刑事機動隊25日通報，1989年失蹤的崔某（45歲）在失蹤36年後，於上月回歸家人懷抱。1988年9月崔某父親去世後，其母親因健康惡化難以獨自撫養兒子，遂將崔某托付給位於首爾江東區的姑姑照顧。然而次年5月，時年小學三年級的崔某突然失蹤，姑姑雖向警方報案但未能尋獲其下落。姑姑始終未放棄尋找崔某，並於2022年7月與長期失去聯系的崔某母親艱難重逢。雙方就崔某失蹤事件再次向警方報案，案件於去年2月移交至長期失蹤專案組——首爾警察廳刑事機動隊展開全面復查。警方調取崔某就讀小學的學生檔案，分析其健康保險及國民支援金領取記錄等各類信息。考慮到崔某可能成為無親屬照料的“無依者”，警方對首爾及周邊52處保護機構展開排查，采集309名無依者DNA樣本進行比對。通過縮小至39名高度相似對象，並結合保護機構收容記錄等證據，最終鎖定崔某為失蹤人員。警方提取崔某當年進入少年保護機構時粘貼在兒童卡片上的照片供姑姑辨認，確認其正是苦尋多年的失蹤孩童。經國立科學調查研究院基因鑒定，最終確認了崔某的身份。警方相關人士解釋：“姑姑當年以為崔某是去找母親，而母親則認為孩子仍在姑姑家撫養。在那個沒有手機的年代，雙方失去聯系後，姑姑歷經艱辛找到崔某母親，二人重逢後才得知孩子失蹤真相。”據悉，崔某因誤以為遭家人遺棄，此後在釜山保護機構長大成人。李采完記者 chaewani@donga.com