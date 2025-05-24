“夢幻雙打組合”申裕斌，世界錦標賽銅牌入袋

韓國女子乒乓球的代表申裕斌（21歲）在世界乒乓球錦標賽上，與新搭檔柳韓娜（23歲）展現了默契的配合，已確保壹枚銅牌到手。申裕斌於22日在卡塔爾多哈舉行的2025年國際乒乓球聯合會（ITTF）世界錦標賽女子雙打八強賽中，與柳韓娜搭檔，以3-1（11-9、9-11、11-6、 18-16）戰勝日本的大藤沙月-橫井咲櫻組合，晉級半決賽。由於本次比賽不設三四名決賽，晉級半決賽即意味著獲得銅牌。申裕斌-柳韓娜組合在八強賽中擊敗了世界排名第壹的日本大藤沙月-橫井咲櫻組合，這表明柳韓娜成功填補了申裕斌之前的搭檔全智熙（33歲•已退役）留下的空缺。申裕斌-全智熙組合曾在2023年杭州亞運會女子雙打比賽中獲得金牌，並在2024年巴黎奧運會女子團體賽中獲得銅牌，被譽為“夢幻雙打組合”。全智熙在去年年底退役後，申裕斌從今年3月起開始與柳韓娜搭檔參加雙打比賽。申裕斌和柳韓娜在22日的比賽中成功晉級半決賽，確保了銅牌。柳韓娜表示：“雖然還沒有完全感受到獲得獎牌的實感，但比賽還沒有結束，至少智熙姐留下的空缺被我填補了。”女子雙打半決賽將於24日舉行。申裕斌和柳韓娜在青年國家代表時期也曾搭檔參加雙打比賽，並取得過不錯的成績。申裕斌-柳韓娜組合在2025年3月成年賽場的首秀—世界乒乓球職業大聯盟（WTT）明星挑戰者欽奈站女子雙打比賽中獲得亞軍，展現了潛力。趙英宇記者 jero@donga.com