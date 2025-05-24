我們是否在期待建立在人類廢墟之上的AI巴別塔？



“1716年，敬嬪朴氏被賜死。宮殿大動幹戈。時年22歲的延礽君（英祖）突然威脅宮女，聲稱‘妳們怎麽敢對我媽媽那樣！’，甚至意圖在宮殿中縱火。《承政院日記》肅宗42年6月6日文章中有這樣壹段描述：‘潛邸之時，因悼母之故，狂奔欲縱火’。幾年後延礽君（英祖）成為了國王。”



最近，壹個“韓國史實話”為名的YouTube頻道發布了壹則短視頻。



然而，這段看似引人入勝的歷史故事實際上幾乎完全不屬實。這段AI生成的內容雖然在歷史時間線上有所依據—英祖確實在1716年22歲，但其余內容幾乎全部錯誤。英祖的母親實際上是淑嬪崔氏，而非視頻中提到的“敬嬪朴氏”。歷史上，敬嬪朴氏只是中宗和思悼世子的後宮嬪妃。更重要的是，《承政院日記》中也從未有過視頻中描述的那段記載。這段內容與其說是壹段歷史記錄，不如說是壹種“替代歷史”的大眾小說體裁的內容。盡管這個YouTube頻道的其他內容在傳達歷史事實方面相對忠實，但這段“赤裸裸的謊言”卻混雜其中。



這種現象很可能與最近AI技術被廣泛用於在線內容的策劃、制作和編輯有關。隨著AI技術的普及，為了節約制作時間和成本，越來越多的在線內容開始依賴AI生成。然而，這種趨勢也導致了事實錯誤的顯著增加，這與AI提供錯誤信息的“幻覺現象（Hallucination）”有關。



目前還沒有壹種AI能夠完全解決幻覺問題。與之前出現的搜索技術或社交媒體帶來的信息選擇偏見問題不同，生成AI面臨的是壹個更為根本的問題：生成的信息本身可能存在內在錯誤。AI可能是我們的好朋友，但有時它也會毫不猶豫地對我們編造謊言。如果未來我們將人類生命的決定性問題的部分權限交給AI，這確實令人擔憂。當然，人類也會犯錯，但人類會為錯誤承擔責任並糾正。那麽，當AI犯錯時，誰來承擔責任？



當前的生成型AI本質上是壹種高度模仿和編輯的機器。沒有原始來源，AI的開發就不可能進行。包括OpenAI的ChatGPT在內的大多數AI都在學習過程中“未經授權”使用了新聞報道等大量資料，這是公開的事實。雖然開發方用“數據”這個詞掩蓋，仿佛任何人都可以拿來使用，但實際上AI學習的是明確屬於其他版權所有者的“知識產權”。美國《紐約時報》去年12月對OpenAI提起版權侵權訴訟的原因也正在於此。



“即使AI不斷發展，仍然需要促進人類創作的理由是充分的。”這個領域的專家、世宗大學法學院教授崔承宰在最近壹次研討會上強調了這壹點。有研究表明，如果AI制作的結果被AI再次學習，最終AI模型會崩潰。如果缺乏對IP的正當補償，現有的內容創作基礎將面臨更嚴重的挑戰。我們不禁要問：誰希望在人類廢墟上建造AI的巴別塔？

