華盛頓發生以色列大使館工作人員遭槍擊身亡事件

21日，美國首都華盛頓，壹對即將訂婚的以色列駐美大使館工作人員在回家途中遭芝加哥出生的、據信為西班牙裔的男子埃利亞斯•羅德裏格斯（30歲）槍擊身亡。羅德裏格斯在現場被捕時高喊“自由巴勒斯坦”等口號。美國和以色列均將此事件定性為“反猶太主義恐怖襲擊”。特別是，美國總統唐納德•特朗普在Truth Social上發表聲明稱：“這壹可怕的謀殺事件顯然是基於反猶太主義，必須立即停止。仇恨和極端主義在美國沒有容身之處。”以此表達哀悼。據CNN等媒體報道，此次事件發生在21日晚上9時許，位於華盛頓市中心的“首都猶太博物館”附近。當時，博物館內正在舉行由美國猶太委員會（AJC）主辦的年輕猶太專業人士交流活動。羅德裏格斯在參加完活動後，接近了四名正在回家的參與者，並對其中兩人進行了槍擊。當地執法部門認為，這起事件很可能是羅德裏格斯的單獨作案。據了解，他在作案前就已經在博物館周邊徘徊。美國聯邦調查局（FBI）也表示，這起事件看起來像是“有針對性的暴力行為（targeted violence）”。以色列駐聯合國大使丹尼•達農表示：“我相信美國會對那些對反猶太主義犯罪負有責任的人采取強有力的措施。”以色列駐美國大使耶希爾•萊特也哀悼道：“遇難的男子本周買了壹枚戒指，打算下周在以色列耶路撒冷向女友求婚。他們是壹對美好的情侶。”《紐約時報》（NYT）報道，2023年10月以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯爆發戰爭後，華盛頓的以色列駐美大使館成為親巴勒斯坦示威者的首要目標。特別是，以色列最近在加沙地帶重新展開包括地面戰在內的大規模軍事行動，導致美國國內的親巴勒斯坦勢力強烈反彈。金允珍記者 kyj@donga.com