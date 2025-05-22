“舉債制定補充預算”“減免稅金”…… 令人嘆息的經濟恢復解決方法

離總統選舉還有12天，總統候選人們紛紛承諾“拯救經濟”。共同民主黨總統候選人李在明提出通過發行國債編制補充預算，國民力量黨總統候選人金文洙則提出減稅的主要解決方法。雖然雙方都有刺激經濟的效果，但很多人指出，作爲提高下降的增長潛力的戰略還不夠。李在明表示：“應該通過補充預算減免小工商業者的負債，發行地區貨幣來刺激經濟。”主旨是繼本月初通過的13.8萬億韓元的第一次補充預算後，編制第二次補充預算，消除個體戶的債務，分發國民補貼，以恢復消費。金文洙則表示：“將把法人稅最高稅率從24%下調到21%，放寬限制，激活企業投資。”其核心是通過減稅支援企業，對第二次補充預算也持開放態度。兩人的共同點是都會給財政帶來巨大負擔。無論是推進第二次補充預算還是減稅，最終只能用國債填補出現漏洞的財政。預計上半年國家債務將超過1200萬億韓元，如果再增加國債發行量，國債價格就會下跌，市場利率很有可能會提高或推遲下跌。也就是說，支援個體戶、企業的公約有可能增加利息負擔，萎縮投資，降低增長率。與此相比，很多人指出，考慮到投資規模和回收時間等因素，雙方都強調的“人工智能投資”公約很難由民間承擔。儘管如此，李在明還是表示，“不是政府財政，而是吸引民間資本，依次籌集投資金”；金文洙則表示，“將建立民官人工智能基金”。意思是，對於與選票直接相關的善心政策，會毫不猶豫地舉債，但在面向未來的投資上，要用企業的錢。在兩位候選人的公約中，很難找到半導體、電動汽車、電池等絕對不能放棄的未來尖端產業的具體支援對策。如果想主張提前用掉讓兒女、孫子一代支付稅金來還的錢，就要明確說明這筆錢將以何種方式發展經濟，將來又如何回報未來一代。兩位候選人的公約中只注重發錢和減稅等，卻缺乏這些內容。這就是關注此事的國民們嘆氣的原因。