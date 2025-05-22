報告：“韓國製造業，過分依賴美國與中國……必須實現多元化”

一項調查結果顯示，韓國製造業對海外市場的依賴度遠遠超過世界主要國家。有人指出，爲了搞活內需和出口地多元化，應該提供政策支持。韓國經營者總協會21日發表的《韓國製造業國內及海外需求依賴現狀和啓示》報告顯示，2023年韓國製造業國內生產總值的海外需求依賴度爲58.4%，比2000年（52.7%）上升5.7個百分點。這大大超過了世界平均海外需求依賴度（42.4%），這意味着如果世界經濟停滯，韓國經濟將遭受更大的打擊。此次分析的國家中，製造業國內生產總值的海外需求依賴度高於內需依賴度的國家只有韓國和德國（69.2%）。美國、中國、日本一直維持着海外依賴度不到一半的內需中心增長結構。分析韓國製造業的海外依賴度，就會出現對中國的依賴度越來越高的現象。2023年韓國製造業國內生產總值中，對美國和中國的依賴度分別爲13.7%和10.8%，位居第一和第二。對美依賴度雖然比2000年減少1.1個百分點，但對華依賴度上升6.0個百分點。再者，韓國對美中兩國的依賴度爲24.5%，遠遠高於日本（17.5%）和德國（15.8%）。按行業分類，包括半導體在內的電氣設備部門的海外依賴度最高，爲76.7%。韓國經營者總協會經濟調查本部長河尚宇（音）表示：“由於美國加強關稅政策和全球貿易環境惡化，對美中依賴度較高的韓國製造業的不確定性增大，因此急需制定出口多元化和刺激內需的政策。”金在亨 monami@donga.com