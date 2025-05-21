“我希望在這場我人生中最重要的比賽中創造新的歷史。”在18日接受英國BBC采訪時，33歲的韓國球員、托特納姆熱刺隊隊長孫興慜明確表達了對冠軍的渴望。22日淩晨4點（韓國時間），2024-2025賽季歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯決賽將在畢爾巴鄂上演，這場單場決勝的決賽將在熱刺隊與曼聯隊之間展開。冠軍將獲得參加下賽季歐冠聯賽的入場券，以及600萬歐元（約合94億韓元）的獎金。20日，孫興慜跟隨球隊壹起抵達了決戰之地畢爾巴鄂。這是孫興慜自2010年在德甲漢堡隊進軍職業賽場後，時隔15年再壹次向俱樂部生涯首冠發起挑戰。2015年加盟托特納姆熱刺後，他曾兩次闖入決賽：2018-2019賽季UEFA冠軍聯賽和2020-2021賽季英格蘭聯賽杯（EFL），但分別負於利物浦和曼城，屈居亞軍。在最近壹次接受UEFA官網采訪時，孫興慜坦言：“看著對手舉起冠軍獎杯是痛苦的。從這些痛苦的失敗中，我學到了很多，這次我會做好充分的心理準備來面對比賽。作為韓國球員，孫興慜將成為歷史上第四位沖擊歐聯杯冠軍的韓國球員。此前，前韓國國家隊主教練車範根（72歲）曾兩次在德甲聯賽中捧起歐聯杯前身—歐洲聯盟杯的冠軍獎杯：分別是在1979-1980賽季效力法蘭克福，以及1987-1988賽季效力勒沃庫森。此外，前韓國國家隊後衛金東振（43歲•現任國家隊助理教練）和中場李浩（41歲•現任仁川隊首席助教）曾在2007-2008賽季效力俄羅斯聖彼得堡澤尼特隊時共同贏得了歐洲聯盟杯冠軍。孫興慜表示：“感謝在歐洲賽場證明自己的前輩們，才有了今天的我。我也希望將冠軍夢想變為現實。”值得註意的是，無論是托特納姆熱刺隊還是曼聯隊，本賽季在英超聯賽中都經歷了糟糕的賽季。截至20日，熱刺隊在英超20支球隊中排名第17位，而曼聯隊排名第16位。兩隊都有可能以1995-1996賽季以來的最低排名結束本賽季。在英超歷史交鋒記錄中，作為英格蘭頂級聯賽冠軍次數並列最多（20次）的“傳統豪門”曼聯隊以39勝14平13負的成績遙遙領先於熱刺隊。然而，本賽季英超聯賽和英聯杯中，兩隊三次交手，熱刺隊全部獲勝。體育統計專業公司“Opta”預測，熱刺隊在歐聯杯決賽中獲勝的概率為37.5%，略高於曼聯隊的35.2%。對於熱刺隊來說，這場歐聯杯決賽是自2007-2008賽季英聯杯奪冠後，球隊17年來首次有機會打破冠軍荒。歷史上，熱刺隊曾兩次贏得歐聯杯（包括前身歐洲聯盟杯）冠軍，分別是在1971-1972賽季和1983-1984賽季。而曼聯隊則希望時隔8年再次贏得這項賽事的冠軍，上次奪冠是在2016-2017賽季。本賽季，孫興慜曾在對陣曼聯隊時打入壹記精彩絕倫的進球。去年12月，在英聯杯8強戰（熱刺4-3勝曼聯）中，作為角球主罰者的孫興慜右腳巧妙搓出的皮球像香蕉壹樣彎曲，最終飛入球網。熱刺球迷最近將孫興慜對陣曼聯的角球進球評選為“本賽季最佳進球”。鄭允喆 trigger@donga.com