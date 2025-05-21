李在明：“壓倒性懲罰之日”……在17個市道中15地佔據優勢

離6月3日總統選舉還有13天，共同民主黨、國民力量黨的總統候選人在全國各地區的選情與上一屆第20屆時完全不同。在第20屆選舉中，國民力量黨總統候選人尹錫悅在全國17個市道中的10個地區獲勝，但在第21屆選舉的最新輿論調查中，共同民主黨候選人李在明除了大邱、慶北、釜山、蔚山、慶南之外，其他地區都領先於誤差範圍之外。據調查，在保守強勢地區大邱和慶北地區的差距也在縮小，在釜山、慶南地區也展開了拉鋸戰。據中央選舉管理委員會20日透露，第20屆選舉當時，尹錫悅在17個市道中，除了湖南、京畿、仁川等以外的10個地區戰勝了當時的共同民主黨候選人李在明。相反，距離第21屆選舉正式投票日還有兩週左右的現在，李在明在除大邱慶北、釜山慶南地區以外的所有地區都領先。韓國蓋洛普13日至15日以全國1004名成年男女爲對象進行調查（可信度爲95%，抽樣誤差±3.1個百分點，詳細內容參照中央選舉輿論調查審議委員會），結果顯示，李在明和金文洙在首爾的支持率分別爲50%和28%。在仁川·京畿地區，李在明（55%）在誤差範圍之外大幅領先金文洙（26%），在大田·忠清·世宗地區，李在明（47.2%）也在誤差範圍之外領先金文洙（36.8%）。嶺南地區也感受到了選票的變化。據《每日新聞》委託“大道調查”（音）在17日、18日以居住在大邱慶北的1111名成年男女爲對象進行調查（信賴度95%，詳細內容參照中央選舉輿論調查審議委員會），結果顯示，李在明和金文洙的支持率分別爲31.2%和54.2%，從第20屆選舉當時李在明和尹錫悅之間的相差51.14個百分點縮小到了23個百分點。在釜山慶南地區，上屆選舉兩名候選人之間的差距爲19.48個百分點，但16日韓國蓋洛普調查結果是在誤差範圍內。李在明當天在京畿道議政府市的競選活動中表示：“6月3日是壓倒性的‘懲罰之日’。哪怕是一票也要贏。絕對不能輸。”國民力量黨反對稱：“這是在預示要政治報復嗎?”崔慧玲記者、李知雲記者 herstory@donga.com、easy@donga.com