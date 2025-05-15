朝鮮特種部隊開展無人機戰術訓練，或爲共享烏克蘭戰場經驗

朝鮮國務委員長金正恩親自觀看特種部隊等部隊的戰術綜合訓練，並強調完成戰爭準備的重要性。據朝中社和《勞動新聞》14日報道，金正恩前一日（13日）視察了朝鮮人民軍首都防衛軍團第60號訓練所，觀看了各兵種的戰術訓練課程。報道指出，此次訓練以“突破萬能大隊標準”爲目標，由特種作戰分隊進行各種戰術演練，並以坦克兵分隊間對抗競賽方式進行。金正恩稱，部隊已建立起科學的戰鬥訓練體系，“我們的革命武力所承擔的最重要前線是反帝階級戰線，最關鍵的任務就是完成戰爭準備”。他強調：“戰鬥訓練是第一位的革命任務。”所謂“反帝階級戰線”在朝鮮通常指代對抗美國的路線。此類言論被解讀爲試圖合理化向俄羅斯派兵以及參與烏克蘭戰爭的舉動。當天《勞動新聞》公開的32張照片中，展現了人民軍操作無人機的情景，以及穿着僞裝服的狙擊兵形象。有分析認爲，朝鮮軍隊正在共享參與烏克蘭戰爭中掌握的實戰戰術與裝備運用方式，強化部隊戰鬥力。此前，韓國國家情報院曾表示，掌握到朝鮮以參戰爲契機從俄羅斯接受了無人機操作與戰術的傳授。金正恩本月4日曾現場觀摩特種部隊訓練，4天后的8日又親自視察導彈發射訓練場。朝鮮軍東部前線部隊在金正恩的指揮下，實施了遠程炮與導彈系統的聯合打擊訓練。連續觀摩軍事訓練的動向，引發韓方憂慮，認爲此舉可能與朝鮮挑釁行爲相關，或將加劇朝鮮半島緊張局勢。申나리 journari@donga.com