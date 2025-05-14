鬥山正式推進“Physical AI”，在控股公司新設專門部門

鬥山決定新設專門負責人工智能（AI）事業的部門，並與美國斯坦福大學進行共同研究。鬥山13日表示，將在控股部門新設負責集團“ Physical AI”的“PAI（Physical AI）Lab”。PAI Lab是主導機器人、建設機械、發電機等鬥山涉足的事業相關的多種機械裝置等智能化的組織。為了樹立Physical AI的藍圖，並實現這壹目標，將推進先行技術開發、與相關企業的合作及投資等。Physical AI是指具有人類水平決策能力的AI適用於實際機械或機器人等，自行認知情況，並執行判斷及行動。鬥山相關人士表示：“集團主要子公司鬥山機器人的產品如與Physical AI相結合，將從現有的單純進行重復作業的輔助裝備概念進化成以高度的認知、判斷、相互作用等為基礎，靈活應對非典型作業環境的機器人解決方案。”鬥山為了推進Physical AI，最近與美國斯坦福大學AI研究所（HAI）建立了產學合作夥伴關系。斯坦福大學是AI領域全世界最高水平的大學之壹。鬥山將與斯坦福大學通過有關Physical AI的合作研究及人力交流，進行技術合作和知識傳授。鬥山相關人士解釋說：“將集中於機器人學、控制、傳感器融合、模擬等具現Physical AI的核心領域，確保相關技術。”鬥山還計劃持續擴大與AI相關的全球創業公司的戰略合作及投資。金炯民記者 kalssam35@donga.com