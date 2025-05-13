美國和中國達成協議，"關稅將分別下調115%" 適用90天

美國和中國10日和11日在瑞士日內瓦進行了為期兩天的高層貿易談判，決定大幅下調對對方進口商品征收的高額關稅。當地時間12日，美國談判團首席代表、財政部長斯科特•貝森特在日內瓦舉行的與中國的貿易談判相關新聞發布會上表示：“美國和中國決定在今後90天內降低對對方國家征收的對等關稅115%。”因此，90天內美國對中國產品征收的關稅將從145%降至30%。而中國對美國產品征收的關稅也將從125%下調至10%。美國和中國在壹份聯合聲明中表示，“雙方將建立金貿磋商機制，以便解決經貿關系中的擔憂事項，並繼續相關討論。”貝森特部長也表示，“雙方都不希望彼此脫鉤和征收高額關稅，希望進行更加均衡的貿易”，暗示兩國為解決貿易矛盾的談判將持續下去。但也有人預測說，兩國此前雖然組成了眾多協議體，但矛盾仍在繼續，因此結果不容樂觀。今年1月美國特朗普二期政府上臺後，兩國互扔“關稅炸彈”，持續著“強強”對峙，但通過此次談判，暫時奠定了消除矛盾的動力。但是，美國強調要重新調整包括消除對華貿易逆差在內的兩國貿易關系，而中國則反駁說這是過分的要求。中國副總理何立峰前壹天表示，“會談取得了重要進展。如果美國執意要損害中國的利益，將堅決予以應對。”申晋宇 niceshin@donga.com