年輕教師因教權受侵害紛紛離職



在教師節前夕，韓國教員團體總聯合會面向全國5591名教師開展問卷調查，結果顯示，90%的教師表示“年輕教師離職問題嚴重”，24%的教師則表示“無意堅持教職至退休”。導致年輕教師流失的首要原因是“教權受侵害”。此次調查如實反映了教師羣體士氣低落與無力感日益加劇的現狀。



實際上，2023年3月至2024年2月期間，離職的教齡未滿10年的教師共有576人，爲近五年來最多。尤其是在離職人數最多的小學階段，根據韓國教育開發院去年底發佈的調查結果，在教齡未滿5年的小學教師中，每10人就有6人表示有意離開教職崗位。



本次問卷調查中，41%的受訪者指出，年輕教師離職的原因在於現實中教權難以獲得保障。儘管因2022年瑞草小學教師事件所暴露出的教權受侵問題在去年推動了“教權保護四法”的施行，但實際情況並未有明顯改善。就在上月，首爾陽川區一名高三學生在上課時玩手機遊戲，被制止後竟對教師施暴，該事件視頻上傳至社交媒體後引發社會熱議。據教員團體總聯合會統計，去年遭學生暴力的教師達19人，是前一年的兩倍以上。



隨着教權不斷下滑，加之學齡人口銳減導致前景不明，志願報考教育大學的考生數量持續減少。今年教育大學招生中，甚至出現學業成績第七等級的學生被錄取的情況，相較以往需達到第一等級方可有望錄取，變化巨大。另據統計，2023年從教育大學退學的學生爲621人，較前一年增加約30%。



年輕教師離職與報考人數減少直接關係到教育質量的下滑。如無法順利補充年輕教師，將對人工智能與數字技術應用等新興教育課程的推進造成阻礙。爲防止年輕教師流失，首要任務是強化法律保障體系，避免他們因過度申訴和不當訴訟陷入困境。更重要的是，應在全社會營造尊重教師的氛圍，唯有如此，年輕教師方能重新樹立使命感與自豪感，堅定站上講臺。

