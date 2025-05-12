李在明在光化門，金文洙在釜山……正式啓動22天全力競選

12日零時，第21屆總統選舉的22天正式競選活動正式拉開。共同民主黨李在明、國民力量黨金文洙、改革新黨李俊錫等7名已在中央選舉管理委員會完成登記的總統候選人，將持續進行選舉活動，直至投票前一天的6月2日。李在明12日上午10時在首爾市光化門廣場開始首次競選活動，意在強調彈劾政局中在光化門廣場持續的“光之革命”，突出“結束內亂”的信息。共同民主黨中央選舉對策委員會弘報團長趙承來表示：“光化門是象徵光之革命的場所，將成爲凝聚克服內亂的國民熱望與呼聲的決心之地。”李在明決定先後訪問京畿道城南市板橋、華城市東灘、大田等地，承諾推動人工智能、半導體和科技產業發展，強調競選關鍵詞“經濟增長”。金文洙將在釜山展開首次正式日程，預計將傳遞團結信息，修復黨內因更換候選人而暴露的分裂，凝聚支持者。金文洙方面表示：“黨員們通過‘黨員革命’捍衛了金文洙、黨和總統選舉，金文洙將強調感謝與團結。”李俊錫在開始正式競選活動的零時訪問全羅南道麗水國家產業園區。繼不久前發表以振興嶺南和湖南製造業的公約之後，李俊錫從韓國的“鐵鏽地帶”麗水產業園區開始第一個日程，意在再次強調引領工業地帶復興的決心。他的第一場集中競選遊說活動，定於當天晚上在首爾市光化門清溪廣場舉行。中央選舉管理委員會表示，本次總統選舉共有7名候選人登記，順序爲：1號李在明、2號金文洙、3號李俊錫。金志炫 jhk85@donga.com