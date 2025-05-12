給韓德洙“50年公職”留下污點的“九日夢”



前國務總理韓德洙11日表示，因國民力量黨黨員投票未通過更換總統候選人的決定，“深刻接受在決定參選前後給予自己的支持與批評”，宣佈接受結果，決定退出競選。韓德洙2日辭去代行總統職權宣佈競選總統，短短9天后遭遇了不體面的退場。



在此前缺乏有競爭力的保守派候選人的情況下，擁有豐富國政經驗的韓德洙提出縮短任期並修改憲法後宣佈參選，部分保守派選民曾寄予厚望。然而，本應領導左右國家未來的韓美關稅談判並負責政府換屆期間保持國政穩定的代行總統職權者，在引發領導人空缺的情況下宣佈參選，引發了更多質疑聲。而作爲尹錫悅政府的二號人物，他未能擺脫國政失敗的責任，這也加劇了名分爭議。



與國民力量黨總統候選人的單一化談判過程，也伴隨着程序正義的爭議。金文洙在黨內競選時曾宣稱“金德洙”並承諾迅速推進單一化，後來卻改口未能踐諾，這固然也是問題，但根本問題在於，“不戰而勝”的韓德洙向在黨內競選中艱難勝出的候選人提出單一化要求，被批評爲“免費乘車”。在單一化談判陷入困境時，他也未能展現出任何政治智慧，這也使得黨員們不再屬意於他。



韓德洙一直以來表現得謹慎行事，卻在上個月初以代行總統職權的身份，前所未有地提名了包括尹錫悅親信在內的兩名憲法法官，一舉成爲國民力量黨“借調總統候選人”的主人公。一度模糊態度之後流露出的寶座之夢卻以“九日夢”告終，紊亂了政局，也給“50年公職”履歷留下了污點，誤判的代價可謂巨大。

