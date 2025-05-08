貝森特VS何立峰，中美關稅戰首輪會談將於本周舉行

美國總統唐納德•特朗普二次就任後，通過極端的高關稅展開通商戰爭的美國和中國決定本周在瑞士舉行首次通商談判。兩國能否調整分別上升至145%和125%的對華、對美關稅，並打開恢復貿易的大門備受關註。6日（當地時間），美國財務部和貿易代表辦公室（USTR）分別發表報道資料表示，美國財政部長斯科特•貝森特和USTR代表傑米森•格裏爾將於本周晚些時候前往瑞士與中國經濟和貿易代表會面。貝森特部長當天在接受《福克斯新聞臺》采訪時表示，“自己和格裏爾代表將於10日和11日在瑞士會見中國代表團。兩國擁有共同利益。”他還說，“目前的關稅率是不可持續的，與貿易禁運措施壹樣”，“我們希望的是公平的貿易，而不是相互隔離。”他接著補充說：“此次會談不是大規模貿易協議，而是關於緩和緊張局勢”，“在前進之前，應該緩和緊張局勢。”中國外交部當天也表示：“將於9日至12日訪問瑞士的中國副總理何立峰將作為中方談判代表與貝森特部長舉行會談。”許副總理是中國國家主席習近平的經濟謀士，是代表性的“習家軍（習主席的親信集團）”。但也有分析認為，許副總理沒有海外留學或工作經驗，且具有重視計劃經濟的傾向，因此很難期待在與美國的協商中表現出靈活的態度。中國商務部表示，“在充分考慮了全球預期、中方利益以及美國的工業和消費者的需求之後，中方決定同意與美國展開協商。”另外還強調，“如果以協商為借口持續進行強壓和威脅，絕對不會容忍”，“不會犧牲原則和正義達成協議。”當天，隨著美中協商消息的擴散，對放寬關稅的期待越來越高，美國期貨股價指數和美元呈現出強勢。據彭博社報道，標準普爾（S&P）500指數期貨上漲了0.6%，美元也停止了持續三天的下降趨勢。另外，特朗普總統表示：“將在8日或9日就非常重要的主題發表非常重大的演講”，“不是關於貿易，而是關於其他事情。”他在沒有詳細說明的情況下預告說，“這將成為真正顛覆（earth-shattering）美國和美國人認知的積極發展。”林雨宣 imsun@donga.com