政治可以這樣拋棄數字嗎？



無論誰當選總統，福利（福祉）都會增加。在進入超高齡社會的韓國，個人完全承擔越來越大的醫療、照料、居住負擔是不可持續的。這也不是大多數國民所希望的。“國家應該努力增進社會保障”的條款首次寫入憲法是在1962年，當時人均國民收入只有87美元。大韓民國應該走的方向早在第壹次經濟開發5年計劃開始的63年前就已經明確提出了。



無論誰掌權，投入國家資金的事情都會更多。健康保險支出的40%開始集中在65歲以上的人身上。長期療養保險的支出在5年內從9萬億韓元增至18萬億韓元，翻了壹番。國民年金即使反映“多交多收”的改革，從2048年開始也將出現赤字。



強化福利不是理念問題。是生活的問題。無論是保守還是進步政權，健康保險、國民年金、基礎年金、無償保育、長期療養保險等多種福利制度都被新制定或擴大。韓國政治歷史與強化福利政策的歷史如出壹轍。



但是對於福利的擴大，總會有隨之而來的問題。那筆錢是從哪裏來的。“沒有增稅的福利”爭議正式浮出水面是在2012年總統選舉當時。這是象征至今仍存在的韓國福利薄弱基礎的關鍵詞。當時在大選中交鋒，最終錯開時間掌握大權的朴槿惠前總統和文在寅前總統在任期間都推進了沒有財源對策的福利政策，遭到了對方黨和專家的圍攻。



當時還是有爭論的。但現在在數字面前則幹脆閉口不談。共同民主黨候選人李在明表示將把兒童津貼擴大到未滿18歲，國民力量候選人金文洙在競選過程中提出了65歲以上老人白天免費乘坐公交車的公約。沒有關於誰、多少、如何籌集資金的說明。提問的人也很難找到。雖然大選因戒嚴和彈劾而突然舉行，但連最基礎的計算都沒有。



過去，即使略顯草率，也會解釋說“財源是這樣籌集的”。在無償供食爭論時，通過調整地方教育財政撥款來準備預算的計劃被明確指出（先不提教育撥款的根本問題）。朴槿惠政府引進基礎年金時，就是否與國民年金掛鉤進行了討論。像現在這樣彈劾大選的2017年，文在寅和安哲秀就兒童津貼財源籌措對策展開了攻防戰。



如今政治拋棄了數字。國家債務超過1100萬億韓元，健康保險、年金等各種福利基金正在迅速枯竭，如果說出這樣的話，就會被視作是過去的流行歌曲。壹邊說減稅，壹邊回避增稅和保險費上漲。政治圈壹邊拉票，壹邊不負責任。投入國家資金的事情明顯在增加，但誰也不坦率地說出現實。與其說是無知，不如說是欺騙；與其說是沈默，不如說是偽善。



發達國家則不同。瑞典在20世紀90年代經歷財政危機後，加強了累進所得稅，增值稅提高至25%。因為，如果想維持福利，就要承擔相應的稅金。日本時任首相岸田文雄在2023年因防衛費增額而財政緊張的情況下，曾做出向低收入階層每戶發放10萬日元（約100萬韓元）的善心承諾，但因支持率下降，第二年被迫下臺。



如果要說多給，就要先說明如何承擔。擴大福利不是單純的承諾，而是改變國家結構設計。這不是施舍，而是要負責的事情。

