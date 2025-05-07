道奇隊的金惠成首次首發出場，擊出多支安打

6日，美國職業棒球大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊做客美國佛羅裏達州邁阿密的貸得寶球場（LoanDepot Park），迎戰主隊邁阿密馬林魚隊。作為道奇隊9號擊球手兼2壘手出戰的金惠成（26歲）在第5局上半局面對獲得2022年國家聯盟賽揚獎得主桑迪•阿爾坎塔拉的投球，擊出了幹凈的左前安打。首次取得MLB安打的金惠成還成功盜壘了2壘。在後續擊球手大谷翔平（31歲）擊出2分本壘打時，他還取得了頂級聯賽的首次得分。繞完壘回到球員席的大谷翔平蹦蹦跳跳地慶祝了金惠成的第壹支安打。為了表示鼓勵，他還輕輕拍了拍金惠成的頭盔。之後，金惠成在5比0領先的第6局2人出局1、2壘有人的情況下，以中場前適時安打取得了MLB的第壹個打點。在進入壹線隊後首次首發出場比賽中，金惠成取得4次有效擊球、2支安打、1打點、1得分、1盜壘的成績，帶領球隊以7比4獲勝，被選為功績球員。金惠成說：“大谷在第5局上半局擊出了本壘打，他向我表示祝賀。我的心情很好。很高興能為強隊道奇隊的獲勝助壹臂之力。”金惠成在美國二流職業聯賽開始新賽季，在4日客場挑戰亞特蘭大勇士隊的比賽之前被召入頂級聯賽，在7日的比賽中他將再次首發出場。道奇隊主教練大衛•羅伯茨表示：“所有成員似乎都喜歡金惠成。這給我們球隊帶來了充滿活力的能量。”趙英宇記者 jero@donga.com