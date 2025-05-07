李在明49.7%、金文洙29.1%、李俊錫7.4%……李在明49.8%、韓德洙30.8%、李俊錫6.1%

如果6月3日總統選舉展開三方對決，共同民主黨總統候選人李在明將以接近50%的支持率大幅領先國民力量黨候選人金文洙和前國務總理韓德洙等單一化候選人和改革新黨候選人李俊錫。在兩人對決時，李在明也以超過50%的支持率領先對手。大選前夕，《東亞日報》委託Research & Research於4日和5日對全國1013名成人進行調查（100%電話採訪，以無線RDD爲標本實施，標本誤差爲95%的可信度±3.1個百分點）。6日公佈的結果顯示，李在明在與金文洙和李俊錫進行三方對決時所獲支持率爲49.7%，高於後兩人的29.1%和7.4%；在與韓德洙、李俊錫三方對決時，支持率爲49.8%，高於兩者的30.8%、6.1%。即使金文洙和韓德洙成功實現單一化，李在明也分別以20.6個百分點和19.0個百分點的差距遙遙領先。在假設金文洙、韓德洙和李俊錫三人實現候選人單一化的二強對決中，李在明的支持率也超過一半。他在對陣金文洙時以52.7%的支持率領先18.8個百分點（金文洙爲33.9%）；在與韓德洙對決時支持率爲52.1%，領先韓德洙（36%）16.1個百分點；在與李俊錫進行對決時，支持率爲51.6%，比李俊錫（21.3%）高出30.3個百分點。在國民力量黨內部，圍繞金文洙和韓德洙單一化的內訌正在激化。對於金文洙和韓德洙單一化時“認爲哪位更合適”的提問，金文洙爲25.9%，韓德洙爲27.6%，在誤差範圍內。對大選產生最大影響的變數中，51.0%的應答者選擇大法院對李在明案的判決，其後依次爲“對前總統尹錫悅的調查”（22.0%）、“與美國的貿易談判”（9.2%）、“泛保守單一化”（7.1%）。如果李在明在發回重審中被判有罪，出現了“應參加大選”（49.8%的應答者）和“不應該參加大選”（48.1%的應答者）這兩種截然不同的意見。金志炫记者 jhk85@donga.com