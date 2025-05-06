共同民主黨要求“從12日起停止有關李在明的所有審判”

共同民主黨緊急對策委員會要求在正式選舉運動開始的12日以後，將有關李在明候選人的所有審判日程改爲大選以後。也就是說，不僅要停止大法院以有罪宗旨發回的公職選舉法案重審，還要停止大莊洞、柏峴洞、城南FC、慰禮疑惑、僞證教唆、雙鈴對朝匯款事件等審判。共同民主黨暗示，如果停止審判的要求不被接受，不僅是大法院院長曹喜大，還有可能推進對負責駁回重審的首爾高等法院法庭的彈劾。共同民主黨統籌選舉對策本部長尹昊重5日在國會舉行記者懇談會時表示：“曹喜大司法部（包括駁回重審審理在內）將在6月3日選舉前5次傳喚選舉當事人候選人蔘加審判。這已經超越了介入選舉，事實上是司法部妨礙選舉的行爲。”他還正式要求稱，“希望在（正式選舉運動開始的）12日之前，將選舉運動期間對參選候選人的公審日期全部改到大選之後”。除本月15日的公職選舉法案撤銷原判重審之外，法院還計劃在選舉運動期間進行教唆僞證案（20日）、大莊洞案（13日、27日）、挪用法人信用卡案（27日）、對朝匯款案（27日）的審判，李在明希望全部延期。共同民主黨計劃於7日召開國會法制司法委員會，處理以總統當選時中止刑事審判程序爲內容的刑事訴訟法修改案。在這種情況下，如果李在明當選總統，所有相關審判將中斷到卸任爲止。對於“如果不推遲審判日程，是否會彈劾大法院院長或大法官”的提問，尹昊重表示：“明確表示要阻止高等法院的審理和審判進行。如果有人進行妨礙，這將破壞憲法，阻礙行使國民主權，立法部將代替國民進行懲戒。”他還說：“他們將認識到，國民委任的立法機關的議事棒比司法部的法棒更強。”共同民主黨斷然拒絕了更換總統候選人的可能性。選舉對策委員會綜合狀況室室長姜勳植表示：“李在明和黨都沒有動搖。也沒有提到新的候選人。”權五赫記者、李知雲記者 hyuk@donga.com、easy@donga.com