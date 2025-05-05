共同民主黨在議員全體會體上首次討論“彈劾大法院院長”問題

共同民主黨開始討論對大法院院長曹喜大進行彈劾。大法院對總統候選人李在明違反公職選舉法一案撤銷原判發回重審，共同民主黨把這一決定定性爲“第三次內亂”，預告如果法院急於確定李在明有罪，將動用彈劾大法院院長等所有手段進行超強硬應對。有人擔心，如果推進對大法院院長的彈劾訴訟，矛盾可能會出現憲政史上前所未有的激化。共同民主黨4日下午召開緊急議員全體會議，討論了彈劾曹喜大等問題。統籌常任選舉對策委員長、代理黨代表兼院內代表樸贊大在開場白中表示：“應該動員我們擁有的所有權限和能力、可用的手段和方法進行鬥爭。將以國會的合法權限鎮壓司法內亂。”前一天，共同民主黨初選議員組織“共民初”召開記者會，以70名全體議員的名義正式要求彈劾曹喜大。樸贊大在臉書上分享了共同民主黨的聲明，並表示：“沒有辦法。希望這是最後一次。”共同民主黨領導層也加入了推進彈劾曹喜大的主張。政策委員會議長陳聲準在臉書上表示：“除了爲判決李在明無罪而進行的審理鬥爭之外，國會有必要對大法院的違憲違法行爲進行懲戒、彈劾。”最高委員金民錫也在臉書上表示：“內亂代行韓德洙、崔相穆辭職了。‘司法內亂’曹喜大也將辭職。”金民錫還表示：“對於尹錫悅第一次內亂、韓德洙-崔相穆第二次內亂、曹喜大第三次內亂的指責，能反駁嗎？”共同民主黨曾推進對尹錫悅、韓德洙和崔相穆的彈劾。金民錫在4日舉行的記者懇談會上也表示：“尹錫悅任命的10名大法官應立即公開回答‘是否讀完了電子文件記錄’的國民要求，否則應公開道歉並主動辭職。”他還主張爲審判內亂設立另外的“內亂特別法庭”和增加大法官人數。李在明就推進彈劾曹喜大的動向表示：“黨會按照國民的意願處理。”事實上，他把推進彈劾曹喜大的決定交給了黨。國民力量黨總統候選人金文洙強烈批評稱：“比希特勒更嚴重，金正恩也沒有這樣的事情。”國民力量黨首席發言人申東旭批評稱：“這是集體瘋狂水平的對司法部門施壓。好像看到了李在明執政後展開的‘獨裁的序幕’，國民膽戰心驚。”金智賢記者、尹明真記者 jhk85@donga.com、mjlight@donga.com