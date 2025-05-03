各球隊想辦法留住被排除在網絡售票之外的“老球迷”

職業棒球門票戰爭越激烈，對網上預售文化陌生的老年球迷們就越遠離棒球場。為了留住數十年來壹直熱情支持球隊的“老球迷”，各球隊也紛紛出臺了各種方案。樂天隊去年4月引進了針對數碼弱勢群體的購票系統。相當於主場釜山社稷球場滿員坐席（2.2665萬席）的0.3%的70席，將在現場單獨出售給65周歲以上的觀眾。想要購票的球迷拿著身份證到1、3壘窗口直接購買就行。反應非常熱烈。隨著周末大部分現場售票被搶購壹空，樂天從今年開始將坐席數量增加到220席，約占全體坐席的1%。周末依舊很難買到門票。平日也平均售出100個以上的坐席。如果比賽開始之前還有現場售票，那麽普通球迷也將獲得購買機會。使用京畿水原市KT WIZ PARK的KT隊從去年7月開始以70歲以上的老人或殘疾人（包括1名同伴）為對象，以1000韓元的價格現場銷售門票。現場銷量為100張。擴大了從2023年開始與京畿道廳壹起實施的“機會比賽入場券”的優惠。之前壹直支援門票價格的75%。SSG隊於上月15、16日在主場仁川SSG蘭德斯球場為中老年粉絲舉行了“青春就是現在日”活動。只以65周歲以上的觀眾為對象進行門票現場銷售，還開設了向50周歲以上的粉絲介紹網上預售方法的展位。此外，以滿50歲以上的粉絲為對象，通過抽簽的方式，與1名同伴直接繞場進行了“青春遊行”活動，球迷們也表示歡迎。很多人表示：“希望為65周歲以上的粉絲繼續進行現場銷售。”其他俱樂部也對老年球迷被排除在網絡訂票之外的問題深有同感，並正在思考解決方法。但是，由於人氣非常高，連網上預售門票都沒有，所以幾家球隊對老年球迷的預售問題並不積極。也有人擔心，為老年粉絲準備的門票會進入黃牛票販子的手中。另外，也有人指出，為了購買酷暑季節門票，有必要為來到現場的老年粉絲們進行應對中暑等健康管理。趙英宇記者 jero@donga.com