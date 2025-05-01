成為NHL“勝利象征”的韓裔奶奶的口琴

穿著韓服演奏口琴的美國韓國城的“韓人奶奶們”在北美職業冰球聯賽（NHL）比賽中成為了“制勝符”。在美國加利福尼亞州洛杉磯（LA）的冰球賽場Crypto.com舉行的兩場比賽中演奏美國國歌的“韓國城老年社區中心（KSCCLA）”口琴教室的14名會員就是其主人公。NHL旗下的洛杉磯國王隊21日（當地時間）在主場舉行的與埃德蒙頓油工隊的季後賽第1場比賽上，邀請她們擔任國歌演奏者。白發的演奏團成員們伴隨著“開始！”的口令，開始演奏國歌《星條旗永不落》後，現場2萬多名觀眾也跟著齊聲高唱。洛杉磯國王隊當天以6比5取得戲劇性勝利，賽後在球隊的官方X賬號上上傳了口琴演奏團的視頻。洛杉磯國王隊的球迷們紛紛留言稱“下壹場比賽也請邀請奶奶們參加”，球隊方面在23日的季後賽第2場比賽中也邀請了她們。這次團員們穿著洛杉磯國王隊的隊服演奏，結果球隊以6比2再次贏得比賽勝利。兩次都站在舞臺上的唐娜•李（80歲）在接受《華盛頓郵報》采訪時高興地說：“我們雖然不太了解冰球運動，但在首場比賽獲勝的瞬間大聲叫喊。”2013年開館的KSCCLA是1500人使用的地區基礎非營利團體。7年前在這裏開業的口琴教室在農歷新年活動和洛杉磯市議會等多個地方進行了口琴演奏。她們與洛杉磯國王隊的緣分是從3月23日開始的。當天，在洛杉磯國王主辦的年度活動“韓國城之夜”上，球隊拜托KSCCLA演奏國歌。洛杉磯國王隊的觀眾們對別具壹格的演奏給予了呼應，而且在當天舉行的比賽中球隊也取得了勝利，因此，在季後賽前再次邀請了她們。只是，洛杉磯國王隊在KSCCLA口琴教室會員演奏國歌的三場比賽中連續獲勝，但在另外兩場比賽中敗北，目前面臨季後賽第5場比賽。《洛杉磯時報》報道說：“口琴已成為國王隊季後賽的‘幸運的象征’。”KSCCLA事務局長朴寬壹（音）對體育媒體ESPN表示：“壹直被視為移民者的我們，能夠以‘韓裔美國人’的身份並肩站在大規模觀眾面前進行演出，感到非常激動。”洪禎秀 hong@donga.com