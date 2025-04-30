國政負責人窺望總統選舉，競選管理者窺探國政負責人



代行總統職權的韓德洙即將決定參加總統選舉。繼韓德洙的親信祕書室長先行辭職後，總理室又傳出了公報室長和政務室長等核心幕僚團也和韓德洙一起辭職的傳聞。韓德洙5月1日辭職後2日宣佈參選的方案最有力，他將以這些幕僚團爲中心組成大選團隊。



國民力量黨正在明目張膽地煽動韓德洙的這種行爲。有報道稱，國民力量黨緊急對策委員長權寧世曾要求已預定與韓德洙會晤的元老級政治人士幫助實現與韓德洙的候選人單一化。在29日舉行的第二輪競選中被壓縮爲金文洙、韓東勳等兩名競選人後，該黨院內代表權性東干脆公開預告說：“一旦定下一個人，爲了建造更大的房子，將進行單一化競選。”



雖然很多人指出，負有中立管理大選、穩定運營過渡期政府國政責任的代行總統職權，以及在被罷免的總統手下擔任國政第二把手3年之久的人物，以“選手”而不是“裁判”的身份親自出馬，是否符合國民的常識，但韓德洙和國民力量量似乎都不在意這樣的批評輿論。雖然不知道韓德洙最終會作出什麼樣的決定，如果宣佈參選又會提出什麼樣的理由和名分，但很難避免國民的冷酷評價。



有觀察人士認爲，韓德洙方面和國民力量黨爲了達成單一化，已經正式進行祕密接觸。但是，即使單一化競選成功，也很有可能引發各種法律、政治爭議。因爲，如果韓德洙加入國民力量黨，與競選產生的最終候選人進行再競選，可能會引發“不戰而勝特惠”的爭議，在競選中投過票的黨員可能會以權利受損等爲由提出假處分申請等法律異議。



此次大選是前總統尹錫悅因違憲違法的戒嚴而被罷免的選舉。儘管如此，國民力量黨和舊執政勢力是不是沒有對尹政府的失政和戒嚴事態的責任等進行認真的反省和省察，只計算單一化的選舉學問? 雖然這是爲了對抗共同民主黨候選人李在明而動用一切手段的戰略，但能否以這種方式獲得國民的支持，還是個疑問。

