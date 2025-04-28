共同民主黨確定李在明爲總統候選人……“沒有第二名的第一名”要越過的山



共同民主黨前代表李在明27日以89.77%的得票率被確定爲共同民主黨第21屆大選總統候選人。這是以50%比50%的比例反映四個地區權利黨員及代議員投票和以共同民主黨支持層和中間層爲對象的輿論調查的結果。繼2022年之後第二次獲得總統寶座挑戰券的李在明在接受候選人提名演說中表示：“選舉我，是希望實現民主主義和人權、和平與安全、恢復和成長、團結和幸福的願望。我將關閉充滿不平等、絕望、矛盾和對決的舊時代之門，通過國民大團結開啓充滿希望和愛的國民幸福時代。”



李在明史無前例的勝利無異於獲得了沒有第二名的第一名。大選支持率領先、連任黨代表後更加強大的黨控制力也起到了作用。看起來如此毫無阻擋的李在明，也橫亙着需要跨越的羣山。“信任風險”就是代表性的例子。一直進行進步政治的李在明從今年年初起試圖“右擊”。“共同民主黨是中立保守派”，強調增長，但不少選民不確定這一承諾能否兌現。李在明在強調“以企業爲中心的成長”的同時，正在推進限制企業經營的《商法修訂案》。另外，對於現金福利的基本收入，他表示“並沒有放棄”。這種相反的信息讓選民們感到混亂。儘管如此，李在明本人也表示感到鬱悶：“即使承諾不進行政治報復，人們也不相信。”



另一座山是擔心獨斷孤行。共同民主黨在野黨時期奉行獨斷立法。尹錫悅前總統無視在野黨固然是個問題，但共同民主黨是否有向政治反對者妥協的意志也令人懷疑。李在明的大選勝利意味着只要共同民主黨願意，什麼都可以制定法律來實行。根據國會先進化法的深思過程、總統的否決權等剎車也將消失。也許實際的牽制手段只是共同民主黨內少數派的反對，但正如“黨心90%”的競選結果所表明的那樣，黨內反對派的存在感微乎其微。



這些擔憂本應在共同民主黨內的競選中得到檢驗。通常情況下，通過競爭者的提問，明確表現出問題意識，通過李在明的回答，瞭解執政時的政策和推進方式。但在單方面的氛圍中，競選悄然過去。國民力量黨只顧着死纏爛打的競選，未能提出問題。



憲法法院在罷免尹錫悅的判決書中向共同民主黨要求寬容和自制、對話和妥協。如果李在明成爲總統，這樣的要求會更加迫切。正好李在明在接受演講時表示：“將盡到總統的第一課題——團結國民的責任。”爲了保證國民團結，李在明應該表現出是可以信任、懂得節制的政治家。到大選爲止的37天裏，李在明要通過這個考試，才能得到國政的機會。

