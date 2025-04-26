韓美同意爲廢除關稅制定“7月一攬子計劃”. April. 26, 2025 07:16. by 世宗=金秀賢記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇 newsoo@donga.com、niceshin@donga.com. 韓美兩國達成協議，決定在相互關稅延期結束的7月8日之前制定以廢除關稅爲目標的“7月一攬子計劃”。這意味着，韓美將在7月初之前就所有桌面上的貿易問題達成一攬子協議。不過，面對6月總統選舉，韓國表示不想急於求成，美國則暗示要在下週立馬達成協議，雙方出現了溫差。 韓美財政、貿易部長“2+2”貿易磋商當地時間24日在美國華盛頓舉行，在對話約85分鐘後結束。韓國政府表示，此次磋商中介紹了美方主要關心的貿易、投資、造船、能源等相關合作意向和規劃。經濟副總理兼企劃財政部部長崔相穆當天在當地的新聞發佈會上表示，“在韓美貿易中佔據最重要部分的是汽車”，重點就取消汽車關稅進行了說明。 “7月一攬子計劃”包含關稅及非關稅、經濟安保、投資合作、貨幣政策等4個領域的話題，兩國計劃從下週起進行實務磋商。崔相穆表示，“今天制定了磋商的框架。必須要就一攬子計劃整體達成協議”，暗示在6月3日大選之前達成一攬子協議的可能性很小。韓方還向美方表示，“有必要考慮韓國的政治日程”。相反，美國財長貝森特在磋商結束後表示，“最快將於下週就諒解相關協議和技術條件進行討論”，認爲雙方已正式進入“速度戰”，就韓美談判速度出現了不同的看法。 此次磋商後韓美沒有發表聯合公報，因此美方“賬單”的具體內容也沒有公開。韓國政府表示，雙方並沒有討論令人擔心的放寬農產品檢疫問題。 韓國政府方面解釋說，也沒有提及重新磋商防衛費。在此前的美日貿易談判中，美國總統特朗普突然登場，直接就防衛費施壓。但崔相穆明確表示，當天的磋商中美方沒有要求重新磋商防衛費分攤額。 特朗普當天在白宮舉行的記者會上也表示，“軍隊是我們要說的另一個主題，我們不會在任何（關稅）談判中討論這一主題”，暗示將把關稅和防衛費談判作爲雙軌處理。與之前同時處理關稅和防衛費磋商的“一站式購物”戰略相比，發生了變化。

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