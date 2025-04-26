要求糾正被撕毀和踐踏的“愛的秩序”的教皇的遺產. April. 26, 2025 07:16. . 愛也是有順序的。“愛的秩序（Ordo Amoris）”是被聖奧古斯丁視為“所有德之本”的天主教教義。這裏所說的秩序，愛上帝是第壹位的，其次是愛別人，最後才是愛自己。 天主教信徒、美國副總統JD萬斯1月援引這壹“愛的秩序”為強硬驅逐移民政策辯護。他在接受《福克斯新聞》采訪時主張：“家人優先，其後依次為鄰居、所屬團體、同事市民、國家，之後愛世界其余部分才是順理成章的事情。”有人在X上發表批評文章後，萬斯副總統還親自下場回信。“在谷歌搜索壹下吧。” 當他以“基本常識”為由，像“本國人民至上”壹樣強辯愛的秩序時，幾周後真正的勁敵出現了。 主人公就是教皇方濟各。他在2月10日寫的《致美國主教們的信》中說，“壹直密切關註著大規模驅逐移民政策等美國正在發生的重大危機”，並舉例說明了聖經中“善良的撒瑪利亞人”的故事。 在“像愛妳的身體壹樣愛鄰居”的律法中，耶穌回答了“鄰居”到底是誰的問題。比起看到遭遇強盜倒下的人卻視而不見的神職人員，雖然是被猶太人蔑視的混血民族，但為了幫助他而發慈悲的撒瑪利亞人是我們應該追隨的鄰居。教皇方濟各強調說：“‘真正的愛的秩序’是對所有人毫無例外地開放的兄弟之愛。”這明確反駁了絕對不能將歧視正當化。 “向所有人開放的愛”概括了20日去世的方濟各教皇的足跡。即使在被問到對天主教中被視為禁忌的同性戀者的看法時，他謙虛地回答“我是誰，能判斷他們”，給人們帶來了新鮮的沖擊。而且還得到了向所有人敞開教會大門的評價。 2013年當選教皇的他向所有人開放愛，而另壹邊，充分了解“愛的秩序”的領導人，對人類的尊嚴造成傷害的事情比比皆是。不僅僅是萬斯副總統。積極宣傳自己是天主教信徒的強硬保守傾向的意大利總理梅洛尼作為代表公約，提出了封鎖海上、阻止非法移民的“零容忍政策”。同樣以虔誠的天主教信徒著稱的波蘭總統安傑伊•杜達主張：“性少數者運動比共產主義更有害。”因史無前例的戒嚴事件而被彈核的前總統尹錫悅也曾接受過天主教的洗禮。 教皇是天主教的領袖，同時也是對全世界政治、外交、文化產生巨大影響的領導人。他去世後，超越宗教出現的熱烈追悼熱潮，是展現對教皇生前強調的“開放的愛”的渴望的證據。 選拔新任教皇的紅衣主教團的秘密會議“教皇選舉會議（Conclave•鎖上的房間的拉丁語）”將於下月初舉行。保守派中已經出現了批判方濟各教皇相較教義更重視包容的聲音。他的善終能否成為人們反復回味“糾正崩潰的愛的秩序”遺產的契機？“爸爸”離開的地方留下的是我們選擇“怎樣的愛”的問題。

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