遭遇“最嚴重山火”的義城募集到比去年同期多21倍的故鄉愛心捐款. April. 25, 2025 07:24. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 因歷代最嚴重的山火而遭受巨大損失的慶北義城郡募集到了比去年同期多21倍的故鄉愛心捐款。到今年3月為止，全體故鄉愛心捐款也比前壹年增加了近1倍。 24日，行政安全部公開了迎來實行第3年的故鄉愛心捐贈制今年第壹季度的募捐業績。總募捐額約為183.5億韓元，比去年同期（94.7億韓元）增加了近1倍。總募捐件數為15.3萬件，比去年同期（6.8萬件）增加了1.3倍。故鄉愛心捐贈制是指，如果向自己不居住的地方自治團體捐贈，最多可全額減免10萬韓元稅金的制度。特別是上個月末發生超大型山火的嶺南地區8個地方自治團體的募捐額大幅增加，帶動了整體募捐額的增加。蔚山蔚州郡、慶北安東市•義城郡•青松郡•英陽郡•盈德郡、慶南山清郡•河東郡等8個特別災難地區的第壹季度募捐額（約50億韓元）約占整個第壹季度募捐額的27%。 從各地區來看，山火災害集中的慶北募集了最多的56.4億韓元。特別是，基礎地方自治團體中的義城郡募集到了比去年第壹季度多21倍的12.4億韓元。這比去年義城郡全部的募捐額4.6億韓元多出了1.7倍。盈德郡也收到了約15.7億韓元的捐款，與去年同期相比募捐額增加了約7.4倍。據行政安全部透露，除了這些地區外，全國17個廣域市與去年第壹季度相比，募捐額也有所增加。 進入本月以來，捐款仍然維持著較高的水平。截至22日，全體累計募捐額約為252.1億韓元，募捐件數為20.5萬件，分別比去年同期增加了1.1倍和1.3倍。

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