“越是被社會孤立的老年人，越有可能沈迷於YouTube”. April. 24, 2025 08:08. by 朴星民 min@donga.com. 據調查，越是被社會孤立的老年人，就越有可能沈迷於YouTube和智能手機。有人指出，有必要對以老人為對象的數字媒體使用情況進行調查，並開發過度依賴診斷尺度。 議政府聖母醫院精神健康醫學科教授李海國（前韓國中毒精神醫學會理事長）23日在首爾中區貞洞1928藝術中心舉行的韓國醫學生物記者協會邀請演講中解釋說：“對於老人來說，數字媒體中毒可能是消除孤獨和孤立感的手段”，“在政治見解等方面得到了‘我的想法是對的’的心理暗示，中毒現象會加深。” 李教授指出，60歲以上的老年人對YouTube頻道的信任度很高，對假新聞的驗證努力不足。去年科學技術信息通信部的網絡使用實態調查結果顯示，選擇“YouTube等視頻服務”作為搜索時信賴的網站的人分別為60多歲和70歲以上階層，分別占56.0%和56.6%，高於40%出頭的20、30多歲人群。據調查，60歲以上的人比其他年齡層更偏愛自媒體。 李教授強調表示：“此前，數字媒體過度投入對策集中於兒童和青少年等身上”，“老年層對掌握的信息的驗證努力不足，擔心他們會患上‘infodemic（虛假信息傳染病）’，因此急需為老年層進行數字素養教育和預防中毒的努力。”

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