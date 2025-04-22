直到四強賽前一天，國民力量黨選手們還在內部鬥爭……黨內警告“大敵當前時分裂”. April. 22, 2025 08:21. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 在國民力量黨將於22日公佈第一輪總統候選人競選第一輪勝出者之際，競選人之間的內部鬥爭正在擴散。有評價認爲，“反對彈劾派”和“贊成彈劾派”競選人之間的“彈劾責任論”攻防戰擴大爲負面攻勢，呈現出過熱現象。黨內部分人士擔心：“無論誰成爲總統候選人，正式選舉的競爭力都會因競選後遺症而堪憂。” ● 洪準杓：“自戀者”VS 韓東勳：“我沒有退黨” 前大邱市長洪準杓和國民力量黨前代表韓東勳21日延續了前一天在總統競選人第一次競選辯論中產生的矛盾。洪準杓當天在臉書上針對韓東勳指出：“執着於外貌，只知道自拍，這只不過是自戀者。相比外表，內心充實才能產生洞察力，產生智慧，產生慧眼。” 洪準杓在油管（YouTube）頻道A上表示：“我要告訴大家，不要搞穿增高鞋、戴部分假髮、按體型穿內衣等形象政治，要想真正搞政治，就要有深度。”他還說：“從一開始就想告訴大家，如果爲了形象政治而撲騰，不會持久。但是奇怪的是，有些人聽擰了。” 洪準杓前一天對韓東勳說，“個子也挺高的，爲什麼要穿增高鞋?”韓東勳迴應稱，“真幼稚。”雖然洪準杓聲稱這是建議性質的發言，但黨內也有分析認爲，這是爲了延續負面攻勢。 韓東勳則提及洪準杓的退黨經歷等進行反擊。韓東勳表示，“與某些人不一樣，我可沒有退過黨”，直指洪準杓爲參加2020年第21屆議會選舉而退黨的往事。他還說：“我也沒有過把特別活動費拿回家的經驗。”這是在嘲諷洪準杓在2015年捲入“成完鍾名單”疑惑時，曾解釋稱在擔任國會運營委員長時把一部分特殊活動費作爲生活費給了夫人。 正在展開激烈的四強爭奪戰的羅卿瑗議員和安哲秀議員也在大邱展開了舌戰。安哲秀當天在國民力量黨大邱市黨記者會上針對羅卿瑗表示：“高呼駁回彈劾的人，彈劾案剛被通過就立即進入競選，真是不知羞恥之極。因爲對辯論不利，所以避而不提尹錫悅前總統。甜的就嚥下，苦的就吐掉，一般人做不到這種程度。” 對此，羅卿瑗在大邱市議會舉行的記者招待會上表示：“安哲秀似乎有點着急。現在反對彈劾的人和贊成彈劾的人都要齊心協力，鞏固大韓民國的憲法價值，走向未來。”羅卿瑗還稱安哲秀是“在別家的巢裏下蛋的布穀鳥”。 國民力量黨內一名再選議員表示：“隨着競選過熱，候選人之間的鬥爭正在激化。四人蔘戰的第二輪競選將更加激烈，擔心最終候選人選出後能否齊心協力。” ● 黨領導層：“不能敵前分裂” 關於“尹再（Yoon Again）新黨”創黨說和帶頭舉行反對彈劾集會的“愛心第一教會”牧師全光勳宣佈參加大選等保守陣營分裂危機，國民力量黨領導層強調：“絕對不能在敵前分裂。” 該黨事務總長李亮壽當天表示：“繼上週（尹錫悅）創建新黨爭議之後，週末保守團體代表又宣佈參加大選。敵前分裂只能幫助有4次前科的前共同民主黨代表李在明成爲總統。”這是對尹錫悅律師團創建新黨的動向進行了批評。 國民力量黨還試圖推進“泛保守大帳篷”等保守統合。國民力量黨緊急對策委員長權寧世當天在國會召開的緊急對策委員會會議上表示：“相信大韓民國憲法秩序的自由陣營應該團結一致。今天國民力量黨將重新敞開黨的大門。暫時離開黨的人、投身於其他政黨的人，不會留戀過去。”

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