尹錫悅內亂嫌疑審判，會成爲“大選黑洞”嗎？. April. 22, 2025 08:20. . 筆者聽說過，前國防部長金龍顯在12月3日緊急戒嚴相關人士中頭一個因涉嫌內亂而被起訴時，試圖主張《刑法》上的“不能未遂”。不能未遂，類似以爲白色粉末是毒藥而喂人吃下，事實上因爲是白糖而沒有死亡一樣，是因執行的手段或對象的錯誤而未導致結果的情況。其宗旨是，雖然宣佈戒嚴，但沒有侵害基本權利的意圖，或者最終沒有發生任何危險。但是，在軍警投入情況都已公開的情況下，這種事後辯解可能難以成立，又豈能當作從未發生過。 然而，尹錫悅前總統方面在彈劾審判時提出了類似的邏輯，聲稱是爲了警告共同民主黨的立法暴走和濫發彈劾，屬於暫時的、和平的、對國民警告性質的呼籲型戒嚴。憲法法院在判決書中指出：“宣佈戒嚴後，總統會立即限制國民的基本權利，因此不可能存在警告性呼籲型戒嚴。”判決書說，“妨礙了國會行使要求解除戒嚴權，使佈告令的效力持續相當長一段時間”，悉數否定了尹錫悅方面的主張。 在刑事法院照搬已在憲法法院完全失敗的主張不符合常識。至少更換律師或修改部分現有邏輯纔是正常之舉。然而，尹錫悅14日在內亂嫌疑的第一次公審中重複了同樣的主張，稱“不是爲了實施軍政的戒嚴”。他把公訴事實的第一章到最後一章列舉了一遍，口稱“荒謬”“鬧劇”，對後輩檢察官進行了93分鐘的責難。尹錫悅聲稱自己曾分析過全斗煥內亂案的判決，不禁讓人懷疑，他是否正確理解了其中記載的總統權限、戒嚴的條件和程序。 仔細看他在法庭上的陳述就更嚴重了。“我認爲彈劾監查院院長等是不可放過的問題，出於希望國民通過總統擁有的緊急措施權站出來，因此宣佈了戒嚴，出於維持秩序的目的投入了兵力，並在宣佈戒嚴前召開了比任何時候都活躍的國務會議。”這簡直就是他在憲法法院的主張的翻版。如果尹錫悅在第一次審判中如此定調，律師將難以改變方向。 如此一來，看起來尹錫悅不是在講被告的辯護邏輯，而是決意把法庭作爲實現政治目的等的其他手段。他曾經解釋稱，以前某政治人物之所以不能在法庭上放棄敗訴邏輯，是因爲“在承認事實的瞬間，就會失去支持者”。雖然不存在沒有支持者的政治人物，但在法庭上以支持者爲先，也是自尋沒落的道路。 事實上，尹錫悅從未就爲何宣佈戒嚴好好接受過調查機關的調查。他拒絕在公調處調查書上捺印，沒有向法庭提交證據，檢方也只能推測“明太均門”特檢等是其宣佈戒嚴的原因。此次刑事審判可以說是徹底查明戒嚴真相的手段。但是，在刑事法庭上，不能只是被告自說自話，而是要回答法官和檢察官的提問。在法官的指揮下，尹錫悅的發言中哪些是真哪些是假將得到檢驗，一言一詞都將實況轉播。 大選投票日之前，尹錫悅至少還會接受8次審判。作爲提前大選原因的提供者，他每次說出的“不可信的話”，將把他置於大選的中心，同時像黑洞一樣吸掉其他大選話題。

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