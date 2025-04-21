韓美“2+2”關稅談判……必須做好應對美國“不規則攻擊”的萬全準備. April. 21, 2025 07:44. . 韓美關稅談判將於本週以兩國財政、通商部長同時參與的“2+2”形式開始。副總理兼企劃財政部部長崔相穆和產業通商資源部部長安德根將一同訪問美國，於24日和25日左右與美國財政部長斯科特·貝森特和美國貿易代表賈米森·格里爾舉行高層貿易會談。在特朗普引發的關稅戰爭的逆風愈演愈烈的情況下，韓美之間的討論擺脫探索戰，進入了談判局面。韓方不捲入美國方面的速度戰、最大限度地守住自己的節奏變得尤爲重要。 在上週舉行的美日關稅談判中，美國總統特朗普在沒有事先協調的情況下親自出席，要求日本擴大防衛費、消除貿易赤字、擴大美國產汽車銷售等。從第一輪談判開始，美國就再次表明了把關稅和安保聯繫在一起的“一站式購物”意志，向日本施壓。美國向與日本經濟、產業結構、安保狀況等相似的韓國提出類似要求的可能性很大。 韓國政府的方針是，將貿易和安全分開，採取雙軌制應對，但特朗普政府是否會乖乖地對此予以諒解還是個疑問。積極告知美方韓國新政府將在關稅暫緩實行期限內上臺，說服其最大限度地推遲對安保問題的討論，這是目前最好的方法。有必要提出，韓國的防衛費預算佔國內生產總值的2.8%，遠高於其他盟國。 特朗普挑起的關稅戰，正遭遇比預想更加強硬的中國反擊、金融市場大混亂、國內反特朗普示威激化等逆風。不能排除急於取得具體成果的特朗普總統在與韓國的談判中也因突發言行和不規則要求來動搖局面的可能性。本週的談判也在美方的提議下擴大爲“2+2”會談，這被解讀爲特朗普政府想要擴大談判版圖的意圖。韓國政府應根據特朗普親自登場等所有可以預想到的劇本制定精巧的戰略，機敏地應對。 由於關稅戰爭的衝擊，韓國經濟處於危機狀況，甚至有人提出了第一季度負增長的可能性。此次關稅談判將成爲決定韓國出口產業和內需景氣、對外信譽等方向的拐點。在積極應對對美談判的同時，根據時刻變化的談判條件和美國內部反對等形勢慎重應對，比什麼都重要。面對短期內不會結束的特朗普變化多端的貿易攻勢，焦慮和奢望是最需要警惕的對象。

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