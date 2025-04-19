美國向中國產船舶收取入港費，韓國造船產業或將享受反射利益. April. 19, 2025 07:14. by 林雨宣 imsun@donga.com. 美國當地時間17日表示，從今年10月開始，將對停泊在本國港口的中國產船舶征收入港手續費。其意圖是削弱支配世界造船產業的中國力量，復興與軍事力量息息相關的造船業。有分析稱，美中矛盾繼關稅之後，又擴大到了海上運輸，韓國造船產業有可能享受反射利益。 當天，美國貿易代表辦公室（USTR）表示：“將從180天後開始，對中國海運公司、運營中國產船舶的海運公司、在外國建造的汽車運輸船等階段性地征收進入美國港口的手續費。”因此，中國海運公司的船舶將從10月14日開始被征收每噸50美元（可容納貨物的體積換算成噸）的入港手續費，到2028年手續費將提高至每噸140美元。 即使不是中國海運公司，擁有在中國建造的船舶的外國海運公司每噸也要交納18美元，到2028年將上漲到每噸33美元。但是，美國企業擁有的船舶或沒有貨物的船舶、特定規模以下的船舶免收手續費。另外，對於汽車運輸船，決定對不是美國產的外國產船舶每1CEU（可裝載壹輛車的空間）征收150美元。對於訂購與現有船舶相同或更大的美國產船舶的中國以外的海運公司，將最多推遲3年收取現有船舶的手續費。 彭博社當天報道說：“以目前噸位為準，世界上三分之壹以上的船舶都是中國制造”，“對此，美國兩黨壹致認為海洋安保會威脅國家安全。”

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