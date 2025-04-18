慶北山火燒燬面積達首爾1.5倍，是山林廳推算的兩倍. April. 18, 2025 07:36. by 金兌泳 live@donga.com. 韓國政府對上個月發生的慶尚北道山火受災面積進行中期統計的結果顯示，受災面積達9萬公頃，接近當初山林廳推算值（4.5157萬公頃）的兩倍。這相當於首爾市總面積的1.5倍。據推算，損失額高達1.1306萬億韓元。 據慶尚北道17日透露，政府機關聯合調查結果顯示，席捲該道5個市郡的山火損失規模達9萬公頃左右。慶尚北道、市郡、山林廳等參與了此次調查。這是相關負責人察看山火被撲滅現場後，地方自治團體在國家災難管理信息系統登記的受害面積。 此前，山林廳在山火被撲滅後推算，慶北的山火影響區域共達4.5157萬公頃。按地區來看，義城1.2821萬公頃、安東9896公頃、青松9320公頃、英陽5070公頃、盈德8050公頃。山火影響區域是指在火災現場展開的火線即火勢內的面積。受災面積是指火勢全部被撲滅後，經過現場調查，實際被燒燬的總面積。一般來說，山火影響面積大於受害面積。 但是，此次山火的實際受災面積比山林廳推算的山火影響區域更大。山林廳方面解釋說：“山火影響區域是以‘火帶’爲基準推算的。利用無人機和直升機等測定火帶並計算，但此次山火由於強風，無人機和直升機的運用並不容易，火勢隨着強風迅速移動，很難實時觀測。最終受災面積要經過中央災難安全對策本部的實際調查才能確定。現在還不是確定面積。” 部分人提出山林廳試圖縮小山火規模的疑惑。對此，山林廳解釋說：“滅火後會公開受災面積，因此完全沒有理由故意減少山火影響區域。”山林廳計劃18日在政府大田辦公大樓宣佈慶尚北道、慶尚南道山火受害調查結果的暫定值。據慶尚北道透露，據初步統計，私有設施和公共設施損失額爲1.1306萬億韓元。當局將原定於15日結束的受害調查延長到了17日。

한국어