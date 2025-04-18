韓德洙的“4月春夢”……始於憲法法院，受阻於憲法法院. April. 18, 2025 07:36. by 金俊日記者、申娜莉記者 jikim@donga.com、journari@donga.com. 一度動搖國民力量黨大選候選人遴選局面的“韓德洙借調論”，因面臨“憲法法院決定”的突發變數，一時間地動山搖。這是因爲，隨着憲法法院16日全體一致地贊成對代行總統職權的國務總理韓德洙行使提名權的臨時處理申請，反而引發了韓德洙違憲的爭議。由於行使屬於總統固有權限的憲法法官候選人提名權，保守陣營甚至出現了以韓德洙爲中心的“大帳篷論”，但隨着憲法法院踩下制動，政界部分人士認爲“有可能成爲始於憲法法院、終於憲法法院的‘4月春夢’”。 據政界17日透露，對於憲法法院贊成“停止提名法官效力臨時處分”一事，韓德洙對周圍人士也沒有表明任何立場。但據悉，目前的立場是“直到憲法法院對本案作出裁決爲止，將拭目以待”，目前並未討論撤回對憲法法官的提名。在國民力量黨內部，對於韓德洙“借調論”，也出現了“有名分議員們纔會要求他參選，現在出現了民主正當性問題”的聲音，處於停滯不前的氛圍。共同民主黨當天在國會全體會議上通過了憲法法院法修訂案，內容包括延長沒有繼任者的憲法法官的任期、禁止代行總統職權任命屬於總統名額的憲法法官。 據Embrain Public、Kstat Research、Korea Research、韓國Research等輿論調查機構14日至16日以全國1001名18週歲以上的選民爲對象進行的全國指標調查顯示，66%的人認爲韓德洙參加大選“不可取”，大大超過了“可取”的回答。

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