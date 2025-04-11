澤連斯基：“至少有155名中國人加入俄軍參與對烏作戰”. April. 11, 2025 07:32. by 趙은아 achim@donga.com. 烏克蘭總統澤連斯基聲稱，在烏克蘭與俄軍並肩作戰的中國人至少有155人。據悉，與在俄羅斯領土庫爾斯克戰鬥的朝鮮軍隊不同，中國人在烏克蘭領土發生的交火中被抓獲。越來越多的人擔心，幫助俄軍並與烏克蘭軍隊作戰的外國軍隊和人員的活動是否正在擴大。 據《基輔獨立報》和路透社等媒體9日報道，澤連斯基總統當天表示，“在烏克蘭領土內與烏克蘭作戰的中國人多達155人”，“我們正在繼續收集情報，相信（中國人）會更多。”澤連斯基總統特別解釋說，“已經掌握了155名（中國人）的護照信息、出生地、中國文件、年齡等”，“他們在俄羅斯第70獨立警備車輛化步槍旅、第255步槍師團等服役。” 此前，烏克蘭在本國領土內的激戰地東部頓涅茨克俘虜了與俄軍並肩作戰的兩名中國人，並於8日公開了他們的個人信息。 現在烏克蘭內外有分析認為，與從國家層面派兵的朝鮮不同，中國人可能作為雇傭兵參戰。但是在烏克蘭，有人批評說，中國政府幫助本國國民作為雇傭兵加入俄羅斯軍隊。另外，烏克蘭還在調查中國當局是否對與俄軍並肩作戰的中國人下達指示。澤連斯基說：“他們（俄羅斯）通過TikTok等中國社交媒體發布（參與戰鬥）廣告，中國政府知道此事。”另外，烏克蘭逮捕2名中國人後，召見中國大使，要求對方做出官方解釋。 但中國方面的立場是政府沒有介入。中國外交部發言人林劍9日在例行記者會上表示：“中國政府壹直要求國民遠離武力沖突地區，不要以任何形式介入武力沖突，特別是不要參與任何壹方的軍事行動。

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