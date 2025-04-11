童子軍大會組委會買少了瓶裝水……女性家庭部說：“已準備就緒”. April. 11, 2025 07:31. by 高道藝記者、金素英記者 yea@donga.com、ksy@donga.com. 2023年新萬金世界童子軍大會露營活動因接連出現熱病患者和惡劣的衛生條件而提前結束，其原因是當時的運營主體組委會、主管部門女性家庭部、申辦方全羅北道準備不充分等“整體不到位”。對於廁所和盥洗室沒有設置到位、專職清潔人員缺失，組委會未能制定應有的對策，而女性家庭部在事後得知後仍然向國務會議謊報“已準備就緒”。 監查院最近通報，要求對包括參與謊報的公務員在內的6人進行調查，並對女性家庭部和全羅北道的5名公務員進行懲戒。至於包括已退休的前女性家庭部部長金賢淑和前組委會事務總長崔昌幸等其他7人，被通報要將其不當行為記錄在人事檔案中，以備再次任用為公務員時參考。 ● 監查院：“從露營選址起就疏忽大意” 監查院10日公布的“新萬金世界童子軍大會執行情況”監查報告顯示，全羅北道作為此次大會的候選舉辦地，在2015年決定將新萬金旅遊休閑一區作為候選地時，未對該地是否適合露營以及是否需要填埋進行適當審查，僅用肉眼現場察看後就作了決定。該場地與新萬金湖相鄰，由於地勢較低，每逢暴雨就會被淹沒，但從時任課長起直至副知事都認為，無需填埋場地即可舉辦活動。 決定用農地機管理資金進行場地填埋也是一個昏招。農林畜產食品部投入1845億韓元基金購買了這塊土地，卻沒有擴建排水設施，因為這塊土地在用作露營大會營地後，很可能會被用於旅遊和休閑，而不是農業用地。監查院認為，這導致了童子軍大會期間露營地的積水無法排出，釀成了“泥濘露營地”現象。 監查院表示，在申辦過程中，全羅北道向韓國聯盟方面提交的計劃書中，包含“該土地將由新萬金開發廳耗資951.8億韓元進行開發”“將種植10萬棵白楊樹 ”等不實陳述。對此，全羅北道在監查院反駁稱，“如果有足夠的政府支持，排水會很好，舉辦方案上之所以寫‘新萬金開發廳主管’字樣，意思是它是新萬金開發項目的主體，因此不存在虛假內容。” ● 總理指出廁所清潔問題，組委會答復稱“有什麽大不了的” 組委會在童子軍大會舉辦前夕也繼續粗枝大葉運營的態度。組委會事務總長崔昌幸說，“喝自來水就行”，還命令按每人一天一瓶瓶裝水給與會者購買，結果導致瓶裝水準備大為不足。他還稱 “作為抗暑物資不實用”，要求中斷采購冰塊。監查院分析認為，這導致2023年8月童子軍大會期間參加人抱怨缺水缺冰，只好接受公眾捐贈。 在原本決定承接清潔廁所等現場服務的公司要求“追加10億韓元清潔工作費用”後，組委會反而解除了合作，不再讓該公司負責清掃。其後，組委會也沒有安排任何其他專職清潔人員。這引發了人們對 “廁所不衛生”的擔憂，直至發生了國務總理韓德洙在開幕三天後進行現場視察並親自擦拭坐便器的事情。大會時擔任女性家庭部部長的金賢淑在監查院陳述稱：“韓總理說有些地方的廁所沒有打掃幹凈，崔昌幸卻說，‘廁所沒打掃幹凈有什麽大不了的’。”大會期間上有很多人被“灼傷蟲”叮咬，而調查發現，組委會一開始就把蟲害防治合同交給了一家既無蟲害防治專家也從未進行過蟲害防治的公司。 女性家庭部本應對此進行監督，但在部長和副部長進行的六次現場視察中，有三次連營地內部都沒有查看。女性家庭部在大會一周之前就知道廁所和盥洗室的安裝出現了延誤，卻仍然隱瞞事實，向國務會議謊稱“設施安裝已全部完成”。 對此，全羅北道和女性家庭部表示，將 “虛心接受監查結果”。

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