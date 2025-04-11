官衙的橫行霸道. April. 11, 2025 07:31. . 看到孩子們模仿官衙審問罪人的場面玩耍的樣子，父親的心情非常苦澀。也許是因為有可愛的角落，所以露出了笑容，但這能只是笑嗎？對他們愚蠢的遊戲不禁失笑。看著這壹切的詩人站在了孩子們的壹邊。父親怎麽會不知道他們就是自己的鏡子。壹邊只是遊戲，另壹邊卻是人命關天的刑罰。論程度，有天壤之別。忍不住說出的壹句話。“孩子們更聰明。” 兩個“遊戲”詩人像是旁觀者，淡然比較，收尾壹貫的意圖是對官衙橫行霸道的斥責。把孩子的遊戲和官衙的審問視為遊戲的諷刺非常辛辣。敘事雖然枯燥，但信息反而變得更加清晰。這首詩如實地展現了宋詩的特征，宋詩比唐詩更重視理性邏輯。 壹群兒童模仿官府鞭打“犯人”，父親憐愛這些不懂事的孩子，在壹旁嘲笑。 父親為官坐在公堂上對那些犯人鞭打連帶呵斥，他的做法，比那些群兒能強多少呢？ 孩子們鞭打“犯人”，遊戲而已，而父親發怒鞭打，把人打到皮開肉綻鮮血滿地。 同樣是“遊戲”，到底誰後誰先。我笑著對父親說，孩子們更聰明。 原文：群兒鞭笞學官府，翁憐癡兒傍笑侮。翁出坐曹鞭復呵，賢於群兒能幾何。兒曹相鞭以為戲，翁怒鞭人血流地。等為戲劇誰後先，我笑謂翁兒更賢。―《有感》宋•張耒（1054~1114年）

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