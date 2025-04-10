讓金軟景“最後壹舞”更加閃耀的正官莊的鬥誌和“敗者風範”. April. 10, 2025 07:40. by 姜泓求 windup@donga.com. 作為最好也是最後的對手，表現稱得上完美無缺。 8日，“排球女皇”金軟景（37歲•興國生命）在常規賽、冠軍爭奪戰中取得綜合冠軍，結束了20年的職業生涯，而冠軍爭奪戰對手正官莊隊的鬥誌也給球迷留下了深深的余韻。正官莊在主力選手接連受傷的情況下，直到最終戰第5場比賽的最後第5局為止，展開了血戰，起到了符合金軟景“最後壹舞”的“名牌配角”作用。 常規賽排名第3位的正官莊隊從與排名第2位的現代建設隊的季後賽開始到冠軍賽為止，在15天內以兩天為間隔共展開了8場比賽。外籍攻擊手梅加（膝蓋）、武基裏奇（腳踝）、二傳手廉惠善（膝蓋）、自由人諾蘭（腰）等大部分主力隊員受傷後仍參加了比賽。幾名球員壹邊打鎮痛劑壹邊堅守在球場上。 比賽內容也非常激烈。在仁川客場比賽中輸掉了第1、2場比賽，似乎離冠軍獎杯越來越遠的正官莊隊在主場比賽中橫掃了第3、4場比賽，將勝負懸念拖到了最後第5場比賽。這讓人想起了兩個賽季前面對興國生命隊，在女子組冠軍賽上首次成功實現“逆襲”的韓國道路公社隊。 興國生命隊和正官莊隊在冠軍賽第1~5場比賽中，在4場比賽中展開了拉鋸戰。6日進行的第4場比賽（正官莊3比2獲勝），整場比賽耗時2小時35分鐘，這是女子組冠軍賽歷史上比賽耗時第二長的比賽。在8日進行的第5場比賽（興國生命隊3比2獲勝）中，5局比分差距均在2分以內，比賽非常激烈。興國生命隊主教練馬切洛和正官莊隊主教練高熙珍之間的鬥智鬥勇也增加了球迷們的看點。 雖然最終以興國生命隊的勝利結束了比賽，但是正官莊隊的選手們雖然流著眼淚，也沒有忘記對即將退役的金軟景的祝賀。正官莊選手團在亞軍頒獎儀式上表示“能夠壹起在球場上打球感到很榮幸。正官莊將為金軟景選手的未來加油”的橫幅。高教練也和金軟景擁抱表示祝賀。金軟景發表感想說：“我腦海中產生了這樣的想法，為什麽壹支球隊獲勝，另壹支球隊就壹定要失敗”，“正官莊也表現出了非常好的競技能力。在冠軍賽上能給很多人展示優秀的排球，感覺很好。”繼精彩的比賽之後，體育精神讓本次冠軍賽更加閃耀。

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