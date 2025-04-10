沒有翅膀的墜落. April. 10, 2025 07:40. . 壹個黑影男子在半空中搖曳。胸懷紅點。男人身邊飄揚著像火花壹樣的黃色物體。這個男人是誰呢？他是在天上飛，還是在墜落？ 亨利•馬蒂斯因健康惡化無法繼續畫畫，於是開發出了“cut out”技法。其方式是，用剪刀剪下塗有水粉畫顏料的彩紙，然後按照自己想要的結構排列。1947年，馬蒂斯利用這些剪裁圖片出版了插圖集《爵士》。插圖集共使用了20個形象，其中“伊卡洛斯”（照片）最有名。伊卡洛斯是希臘神話中的壹位傑出的工匠和發明家代達羅斯的兒子。克裏特島的國王米諾斯將代達羅斯父子監禁在克裏特島的迷宮後，代達羅斯為了逃生，利用鳥類的羽毛和蜂蠟制作了翅膀。逃脫那天，父親叮囑兒子。飛太高的話，小心翅膀被太陽曬得蠟化。伊卡洛斯說他會銘記，但他沈醉於自由，飛得越來越高。最終當他接近太陽時，翅膀融化，墜落身亡。 馬蒂斯強烈而簡潔地表現了伊卡洛斯從空中墜落的場面。胸中的紅點暗示著伊卡洛斯想要超越自己極限的熱情和過度的欲望。雖然只用黑色輪廓表現的伊卡洛斯乍壹看是墜落還是飛翔，看起來有些模棱兩可，但畫家描繪了他的翅膀全部融化後的時刻。黃色的火花應該是破碎的夢的碎片。 伊卡洛斯神話告訴我們，魯莽的挑戰和驕傲的代價有多大。即使壞掉了，即使部分融化掉了，只要有翅膀，無論如何也能重新飛翔。但是馬蒂斯完全沒有畫翅膀。他似乎說得斬釘截鐵。墜落卻沒有翅膀。

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