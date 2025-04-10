韓元匯率創金融危機後新高 全方位襲來的關稅戰風暴. April. 10, 2025 07:38. . 美國總統特朗普預告的無差別對等關稅正式生效的9日，韓元對美元匯率一下子突破了1480：1。在現實化的關稅炸彈下，貿易依賴度較高的新興國家貨幣一致呈現弱勢，但唯獨韓元受到了更大的衝擊，令人擔憂。這反映了在貿易對象國中排名第一和第二的中國和美國的強強對峙中韓國經濟直接受到打擊的脆弱現實。 9日，韓元兌美元的匯率暴漲10.9韓元（韓元貶值），以1484.1：1收盤。這是自2009年3月全球金融危機後16年來的最高值。開盤初期曾一度飆升至1487韓元：1美元。雖然引發韓元貶值的韓國政治不確定性有所緩解，但隨着美中關稅戰爭演變成毫不讓步的“懦夫博弈”，帶動了韓元匯率的暴漲。對於特朗普政府徵收“104%關稅”，中國正在正面應對。 在韓國股市外國人資金持續流失的情況下，如果美中矛盾進一步激化，匯率遲早會超過心理防線1500韓元。證券界甚至出現了“匯率天花板被打開”的說法。進入本月以來，外國投資者在韓國拋售超過8萬億韓元的股票，韓國綜合股指時隔1年半跌破2300點。此外，中國爲減少關稅衝擊而誘導人民幣貶值，也對跟隨人民幣價值的韓元造成了負擔。 韓元匯率暴漲有可能對原材料和能源進口比重較大的韓國經濟造成致命傷。本來就遭受25%對等關稅炸彈襲擊的韓國企業因匯率上漲原材料費用和美元債務負擔加重，處於超緊急狀態。匯率上漲推高進口物價，加重老百姓生活困難，萎縮消費，使內需恢復更加困難。 甚至有人預測，受特朗普引發的關稅戰爭的影響，今年韓國經濟的增長率將停留在1%以下，在這種情況下，如果高匯率長期化，經濟危機勢必進一步加劇。韓國必須以24小時緊急體制應對外匯、金融市場的變動性，採取先發制人的應對措施，避免高匯率刺激物價。爲了不讓匯率防線崩潰，還要繼續努力構築堅固的防波堤。

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