6月3日舉行提前大選……爲期57天的競選開始. April. 08, 2025 07:23. by 高道藝記者、金敏智記者 yea@donga.com、minji@donga.com. 據悉，因前總統尹錫悅被彈劾而舉行的第21屆總統選舉日確定爲6月3日。 代行總統職權的國務總理韓德洙計劃在8日上午舉行的國務會議上審議上述內容的提前大選日期確定案後予以公告。大選當天將被指定爲臨時公休日。 憲法和公職選舉法規定，罷免總統後60天內舉行大選，選舉日必須提前50天公佈。此前，前總統朴槿惠2017年3月10日被罷免，時任代行總統職權的國務總理黃教安也把罷免第60天的5月9日指定爲大選日。 想要成爲選舉候選人的公務員必須在選舉日30天前的5月4日之前辭去公職。因此，各政黨最晚也會在5月4日之前確定大選候選人。國民力量黨7日組成了負責黨內競選的選舉管理委員會。共同民主黨也計劃在大選日確定公告後立即進入競選體制。 第21屆總統當選人在確定當選的同時，將從第二天6月4日開始任期。不會成立總統職務接管委員會。 據悉，教育部將變更原定於大選當天進行的由韓國教育課程評價院主管的2026學年度高考6月份模擬評價日程。教育部的方針是，8日的國務會議一旦確定大選日期，立即調整6月模擬評價日期並予以公告。目前來看很有可能是延期。

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