沒有出現此前擔心的不幸事件……成熟堅毅的公民. April. 07, 2025 07:17. . 憲法法院決定罷免尹錫悅總統後的第一個周末非常平靜。雖然在首爾光化門廣場舉行了全光勛牧師主持數年的周末集會，但參加人員比決定罷免之前大為減少。4日憲法法院宣判當天，除極少數突發行動之外，沒有發生暴力事件。考慮到8年前宣布彈核朴槿惠總統時出現4人死亡和63人受傷的先例，真是萬幸。 在憲法法院宣判之前，也有人擔心，贊成和反對彈核的示威群眾之間很有可能發生物理沖突。從宣布緊急戒嚴到宣布彈核，僅在首爾市中心廣場就有124萬人分為贊成和反對彈核展開了示威。在憲法法院宣判之前進行的一項輿論調查中，回答“如果宣判結果和我的想法不同，我不會接受”的應答者多達44%。 之所以沒有發生人們此前擔心的不幸事件，是因為憲法法院8名法官一致作出了具有說服力的宣判。警方也吸取了今年1月發生的沖闖首爾西部地方法院事件的教訓，展開縝密的警備行動，動員全部警力，使憲法法院周邊處於“真空狀態”。但是如果沒有成熟的公民意識，憲法法院下功夫的判決書和警方銅墻鐵壁般的警備也會成為無用之物。激烈對峙的廣場公民們在罷免決定出來後表示“服從憲法法院裁決”，和平地解散了。他們說：“這是我們所追求的自由民主主義和法治主義。”這得益於民主化以後的38年間，經過和平的政權交替，身體力行了服從文化。 宣布戒嚴後，赤身阻止闖入國會的軍警，為表決解除戒嚴決議爭取到了時間。在國會前舉行的敦促彈核集會，甚至說服了部分執政黨議員，將總統送上了彈核審判臺。極端勢力散布了包括不正當選舉在內的各種虛假信息，部分政客也趁機煽動，但智慧的公民們毅然追究破壞憲法秩序的總統的責任，恢復了日常生活。 從12月3日宣布緊急戒嚴到宣布罷免的123天，是同時展現韓國民主主義的脆弱性和恢復力的時間。必須清醒地認識到，以此次事件為契機，國民水平更高了一級，回避這一點的政治，就像遭到罷免的總統一樣，同樣會失敗並付出代價。

한국어