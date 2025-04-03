在公開聊天室以“金錢”誘惑軍人收集機密的中國人被捕. April. 03, 2025 07:53. by 孫孝周記者、申圭鎮記者、尹相虎軍事記者 hjson@donga.com、newjin@donga.com、ysh1005@donga.com. 據悉，拉攏現役軍人收集軍事機密和非公開資料的中國人3月底被捕。他們涉嫌潛入現役官兵參與的公開聊天室，提出現金等代價，要求提供軍事機密和非公開資料。據悉，被這些人收買、從軍隊內部網提供韓美聯合演習相關情報等非公開資料的前方部隊一名陸軍士兵也被逮捕，正在接受調查。 ● 假裝是韓國軍人接近……“給我機密，我就給妳錢” 據多名政府消息人士2日透露，國軍反間諜司令部3月29日在濟州逮捕了探測及收集韓國軍機密組織一員的行動負責人中國人A某，目前正在以涉嫌違反《軍事機密保護法》進行調查。據悉，A某在接到組織總負責人的指示後，為了與正在向他們提供機密的韓國軍官兵見面，前來濟州提供機密的報酬，結果被當場抓獲。據說，A某想要見面的韓國軍官兵實際上是情報部門人士，假裝被他們拉攏，靠提供“假機密”積累了信任。 A某目前被拘留在首都圈一警察署拘留所，正在往返於反諜司接受調查。反諜司沒收了A某的筆記本電腦和手機等，正在集中力量調查向他們提供機密或非公開資料的現役官兵有多少、在中國組織的實體和在韓國的幫手等。 從去年年初起，包括A某在內的中國一夥人假裝自己是現役官兵，潛入一個以現役韓國官兵或軍官申請者等為主要成員、交換軍隊生活等相關瑣碎信息的公開聊天室。據悉，他們在查看公開聊天室成員的簡歷後，一對一搭話，先是通過瑣碎的對話打破警惕，然後以“如果提供軍事機密，將提供金錢等代價”等說辭試圖拉攏。 據悉，在江原道楊口郡某部隊服役的士兵也被他們收買後，將間諜攝像機等帶入部隊，拍攝了國防網登載的韓美聯合演習進行計劃等內部資料，並數次轉給了他們。據悉，反間司認為這名士兵很有可能收受了金錢上的代價，正在進行調查。據悉，該士兵將未經批準的手機偷偷帶入部隊，拍攝了內部資料。不過，據悉該士兵提供的非公開情報中，到目前為止還沒有被分類為機密的信息。據悉，除這名士兵之外，反諜司關註到還有其他向他們提供機密等的士兵，正在展開調查。 ● 也有可能與中國政府有關聯……“急需擴大間諜罪適用對象” 調查當局認為，在中國的總負責人為了拉攏韓國官兵，在對話過程中稱自己屬於中國軍隊，因此不排除該組織與中國政府有關聯的可能性。據信，中國有設計和總管竊取軍事機密的組織，總負責人也在中國。 不過，據悉，國情院和反諜司等調查當局在此次偽裝調查過程中，掌握了中國一夥人在得到機密或軍事上的非公開資料後，作為代價，動員在韓中國同胞等人的證據，計劃對他們展開正式調查。 有人指出，此次事件外，去年11月中國人拍攝國情院建築物時被抓獲的事件等中國人威脅安保的事件也在增加，因此為了更嚴格的調查和處罰這些人，將間諜罪的適用對象從敵對國家（朝鮮）擴大到中國等第三國是當務之急。

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