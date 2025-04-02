聊天GPT的“形象生成”人氣高……韓國每天使用者超過125萬人次. April. 02, 2025 08:01. by 南惠貞記者 namduck2@donga.com. 隨著開放人工智能公司的聊天GPT新推出的形象生成服務大受歡迎，韓國一天使用者超過120萬人次。 據數據平臺企業IGAWorks Mobile Index1日統計，以3月27日為基準，聊天GPT的韓國一日活躍用戶數達到125.2925萬名，創歷史最高紀錄。3月10日以103.3733萬名首次突破100萬名後，時隔2周再次刷新了最高紀錄。 開放人工智能公司3月25日推出的“聊天GPT-4o形像生成”服務對用戶增加起到了決定性作用。該服務即使不具體輸入提示內容，也能掌握用戶的意圖，生成想要的形象。特別是在使用者之間，把自己的照片放在提詞器上，換成日本動畫制作公司吉蔔力工作室或迪士尼等的畫風形態，正在像流行一樣蔓延。 開放人工智能公司計劃借助這種人氣，向消費者和開發者免費公開具備推論能力的人工智能模型。公司首席執行官薩姆·奧爾特曼當地時間3月31日在自己的社交媒體X賬號上表示，“繼GPT-2之後，首次推出了‘開放權重’模型”，表示將在幾個月內向用戶免費提供推論模型。 “開放權重”是公開決定模型如何回答問題的“設定值”（訓練權重），因為公開的是企業不公開的核心技術，所以意義重大。開放人工智能公司公開了到其人工智能模型系列GPT-2為止的核心代碼，但從GPT-3開始一直以不公開的封閉型模式運營。據分析，開放人工智能公司推出像這樣免費下載、用戶可以直接修改後使用的開放權重模型，是為了重新吸引轉移到開源模型的開發者的關註，最終將用戶引向目前每年創造10億美元以上收益的收費模型。 此外，開放人工智能公司表示，成功完成了軟銀主導的400億美元（約58.8萬億韓元）規模的招商引資。其企業價值去年10月為1570億美元，目前為3000億美元，在5個多月內翻了一番。

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